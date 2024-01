Malestar por la situación laboral del Hospital "Dr. Ramón Carrillo"

Cambio. Hasta diciembre no registraron irregularidades con los sueldos. Foto: archivo.

Gracias al testimonio del médico alergista e inmunólogo, Adolfo Salvatierra, se conoció que el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” no había abonado los servicios que les correspondían a él y a otros colegas que están bajo contrato. Se trató de un hecho doloroso, especialmente por lo que representa el sector, que entrega día a día su vocación. Finalmente, tras la dilación, los profesionales recibieron sus haberes. Sin embargo, ante el antecedente que se marcó con este hecho, tienen incertidumbre por su próximo salario y crece en los pasillos el malestar por la situación laboral.

Salvatierra contó que luego de la publicación de El Diario de la República supo que otros colegas también estaban en el mismo escenario. “Había un montón de casos, la gente del Laboratorio estaba sin cobrar, un montón de médicos de Guardia no solo sin cobrar, sino sin la renovación de los contratos vencidos. Hay muchos profesionales con un temor tremendo. Me di cuenta de que se había tocado un punto muy sensible”, manifestó.

La cuenta de Facebook del hospital publicó el miércoles las palabras del director Adolfo Sánchez de León: “Estamos trabajando en varios sentidos; en primer lugar, en brindar un buen trato al recurso humano”. Al parecer, después de más de un mes de gestión, la situación laboral decayó.

“Para varios especialistas, el hecho de estar vinculados por un contrato, si esa es su única entrada laboral, es una trampa enorme: hay una legalidad muy lábil. No hay un sindicato que agrupe a contratados y se está sometiendo a una gran arbitrariedad en esta gestión. Innecesaria, siendo que hay cosas que nunca se habían tocado y se respetaban”, especificó Salvatierra, quien tiene treinta años de trayectoria.

El referente trabaja mayormente en el sector privado, pero ante la demanda que había en el "Ramón Carrillo", decidió dedicar horas a la atención en este nosocomio.

“Al ver la forma en que últimamente se empezaron a manejar los nuevos funcionarios, me dio hasta vergüenza ajena por otros casos de colegas que no la estaban pasando bien con estas situaciones innecesarias. El trato hacia los prestadores cambió mucho y para mal. Por eso no tuve problema en dar mi nombre y describir una situación verdadera y muy lamentable. Se hace incurrir en situaciones legales de incumplimiento de contrato y se mancha a semejante institución como es la nave insignia de la salud de la provincia: el prestigioso Hospital 'Carrillo'”, lamentó.

Salvatierra consultó al área de Tesorería del hospital a qué se debía la demora en el último pago y le contestaron que era un problema administrativo y no le dieron certezas sobre una fecha de cobro. Después de abonarle lo correspondido, no pidieron disculpas ni dieron explicaciones, según contó.

“Si hubo algún funcionario ensoberbecido por su reciente nombramiento actuando mal, deje de apoltronarse en su sillón, deponga la mala actitud y, por favor, dedíquese a funcionar bien. Los pacientes y la institución con su prestigio bien ganado lo merecen. A mí solo me interesa seguir disfrutando de mi vocación y tratar de ayudar en lo que pueda ser de utilidad”, concluyó Salvatierra.