Villa Mercedes: le quemaron un utilitario a un vecino del barrio Justo Daract

La semana arrancó con una mala noticia para un vecino del barrio Justo Daract, ya que dos personas le rociaron combustible a su camioneta que estaba estacionada en la puerta de su domicilio y la prendieron fuego; el hecho quedó grabado en las cámaras que tiene la vivienda. El dueño manifestó que hay inseguridad, que falta iluminación en la zona y que ya sabe quienes son los atacantes.

“El domingo llegué del Festival de la Calle Angosta como a las 3 de la mañana y nos quedamos con mi señora adentro. Al rato, como a las 4:30, me llaman los vecinos gritando que se me estaba quemando la camioneta. Fueron dos malandras, uno con una botella de nafta y otro con un trapo que la encendió”, explicó Roberto Villagra, el propietario del vehículo.

El hombre contó que hizo la denuncia y que, gracias a las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad que tiene, logró ver los rostros de las personas que le dañaron la propiedad. "Son unas lacras de acá del barrio, que tienen diez mil denuncias, muchas entradas a la Policía, muchísima trayectoria con delitos", dijo el damnificado, y agregó que el ataque podría haber sido una represalia. "Para mí fue por bronca, porque yo en la cuadra los denuncio cuando los veo pasar con cosas robadas, pero no podemos tenerles miedo".

El hombre aseguró que ya sabe quienes son los que le incendiaron el utilitario. Y agregó que utilizará los videos captados por sus cámaras para presentarlos en la fiscalía. "Uno vive en las 900 y otro por acá cerquita. Tienen diez mil caídas y al rato los ves pasar como si nada. Acá hace falta un cambio de leyes para que los trabajadores podamos vivir tranquilos, no puede ser esto", dijo.

Me da pena que vengan unos mal paridos y que te arruinen así, con la situación actual. ¿Cómo la levanto? (Roberto Villagra- dueño de la camioneta quemada)

El hombre tiene 60 años y hace changas de plomería, cloacas y otras similares. "Soy un busca, un trabajador. A la 'tráfic' la usaba para esto. Era un carrito, una chatita de los 90 con la que le he dado de comer a mi familia, a mis hijos, y le tengo mucho sentimiento. Me da pena que vengan unos malparidos y que te arruinen así, con la situación actual. ¿Cómo la levanto? Es durísimo", manifestó el dueño, quien recordó que estaba juntando la plata para hacerle arreglar el motor.

Un barrio con problemas

Villagra comentó que no tiene enojo con el personal policial. Sostuvo que debería haber un cambio estructural profundo en la Justicia para que los delincuentes no "entren por un lado y salgan por el otro".

El trabajador dijo que la situación del barrio es preocupante, que falta cuidado por parte de la gestión de la ciudad.

"Tenemos cuadras tapadas en yuyos, falta mucha iluminación, que me he cansado de pedir. Falta seguridad del Municipio, que tiene que poner más atención a los terrenos baldíos, que es donde se mandan los delincuentes. Hemos pedido mil cosas, pero no hay ningún plan para el barrio Justo Daract, estamos muy abandonados, sobre todo la parte más antigua", dijo el vecino que lleva más de 30 años viviendo allí.