El mendocino Samuel Aspee estará en Casa Beta

Con la canción como refugio, Samuel Aspee llega a San Luis para iniciar 2024 en la primera parada de una gira nacional que lo llevará por otros lugares que hace mucho no visita.

Es que 2023 fue un año en el que se dedicó por completo a sus canciones que traerá junto con un repertorio que también tiene clásicos del rock nacional. El concierto será este viernes a las 22 en Casa Beta y las entradas se pueden conseguir por la página de Entradasweb a mil pesos.

Es la segunda vez que Samuel visita la ciudad. La primera fue en 2019 en un bar en el que —recordó— se divirtió mucho con el público que se levantó de sus asientos para bailar y cantar.

"Parece que la gente no se olvidó y organizó esta nueva llegada que será el doble de interesante porque me encanta que el universo se encargue de regresarme a lugares que hace mucho no visito", contó el artista.

Samuel presentará en vivo sus últimas tres composiciones: "Casas prestadas", "Ambiguo" y la última que salió en diciembre llamada "Herencia", en la que muestra un sonido más acústico y letras introspectivas.

"Fue un año donde me concentré en componer y producir para otros artistas. Espero que este 2024 sea más viajero", agregó.

Para agendar

Hoy a las 22

Lugar: Casa Beta

Entrada: 1.000 pesos

Aspee es mendocino y empezó a escribir a los 15 años. Fue a los 22 cuando decidió dedicarle tiempo a su carrera solista y grabó su primer disco, "Hasta mañana", que recorrió Latinoamérica. Luego se formó como productor y trabajó para varios colegas.

"Era muy chico cuando grabé, igualmente sabía que era el camino que quería seguir", contó y aseguró que, aunque tiene la mayoría de sus canciones subidas en las plataformas virtuales, tiene varios discos de estudio que valora como un tesoro.

Samuel toca varios instrumentos, se graba y compone mientras logra una armonía en su repertorio que trata de que sea lo más variado posible. Además, el cantautor visitó países como Panamá, Chile y Costa Rica.

"La canción siempre me pareció un refugio interesante y a la vez avasallante porque es una forma de abrirse y entregarse a quienes nos escuchan", expresó.

Redacción/MGE