SIEP: endurecen el reclamo por el pago completo de los salarios

El Sindicato de Empleados Provinciales (SIEP) presentó al Ejecutivo una nota en la que pide el pago de los salarios del mes de diciembre de forma inmediata, que revea la decisión de abonar de manera desdoblada el sueldo de enero y que se abone de manera total a fines de mes como históricamente se hizo, entre otras acciones.

A casi un mes de la asunción del cordobés, Claudio Poggi, las medidas que tomó su gestión generaron bronca y malestar en los empleados de la administración pública. Por eso, SIEP endureció su reclamo y notificó a la nueva gestión que se resuelvan —lo antes posible— los puntos presentados en la misiva.

De acuerdo a lo que precisó la secretaria gremial de SIEP, Mónica Sánchez Moreno, también requieren la restitución de la planta permanente al personal que fue nombrado en abril del año pasado. “Todos esos empleados volvieron a contrato; son unos 300 aproximadamente. También queremos que les llegue el recibo de sueldo como planta permanente como les vino en estos 8 meses, porque ahora aparecen como contratados. Esto es totalmente ilegal, está fuera del estatuto que indica que a los seis meses ya queda fijo y no se puede tocar porque ya pasó el período de prueba”, describió.

Además, exigen que se depositen los salarios de aquellos estatales que todavía no cobraron el 50 por ciento. “Hay otros empleados que no percibieron el primer pago y tampoco les aparece el recibo de sueldo en el portal de agentes. Están pasando por una situación muy grave”, señaló. Al mismo tiempo, la representante gremial manifestó que los trabajadores no asisten a las asambleas permanentes que convocan.

“Es como si tuvieran medio de concurrir. Nos pedían asesoramiento y les decíamos que el primer paso a seguir es el reclamo individual y a partir de ahí, teniendo los planteos individuales, podemos accionar, pero si no nos llega ningún escrito no podemos hacer nada. Cuando vienen a las asambleas nos dicen: ¿Y si me sancionan? ¿Y si me echan? Como está la situación hoy, no podemos asegurarles nada”, lamentó.

Sánchez Moreno no tiene conocimiento hasta el momento de que alguna persona haya sido amenazada, pero asegura que tienen ese temor. “Un trabajador me decía que tiene 6 hijos y me planteó qué hacía si lo dejan sin trabajo, porque pueden llegar a tomar represalias, o no, el tema es complicado”, subrayó.

Recalcó que el desdoblamiento de haberes es anticonstitucional porque los empleados públicos no son quinquenales, sino que son mensuales como lo indica el convenio. “El Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Estatuto del Empleado Público, indican que el Estado provincial debe garantizarte el pago total del sueldo y que no se puede fraccionar”, aseveró.

El sindicato cree que el dinero está. “Quién tiene la verdad, no lo podemos saber, pero la culpa no la tiene el trabajador”, manifestó.

Para los representantes de la entidad gremial, si quieren hacer economía para “sanar el supuesto desastre de la gestión anterior”, el Estado debería ahorrar en el gasto público. “Estuve leyendo en un medio que decían que iban a comprar 50 motos para la Policía. Entonces ¿hay plata o no hay plata? ¿Hay plata para comprar motos, pero no hay plata para pagar los sueldos?”, se preguntó.

Resaltó que los salarios en dos cuotas no son redituables para las familias. “Esta medida produce una violación a los Derechos Humanos y laborales, porque están tocando el plato de comida de la casa del empleado”, reclamó.

La referente adelantó que fueron convocados para este martes a las 15, para mantener una reunión en Terrazas del Portezuelo con el ministro de Gobierno, Facundo Endeiza. “Si bien no nos pasaron el temario, suponemos que es a raíz de la nota que nosotros presentamos y de la que queremos pronta respuesta”, apuntó.

Fuerte repudio por el despido de una empleada trans

La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta), la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) y la Mesa Nacional por la Igualdad repudiaron el despido arbitrario de Katherina Rosales del Concejo Deliberante y la decisión del gobierno provincial de quitar de planta permanente a compañeras que ingresaron a través del Programa de Inserción Laboral Travesti-trans para trabajar en la administración pública.

Consideraron que este atropello va en contra de todos los derechos adquiridos a partir de las luchas de varias organizaciones sociales.

La mujer damnificada comenzó a desempeñarse como secretaria cuando Paulina Calderón era la presidenta del Concejo capitalino. De acuerdo a lo que precisó la coordinadora de Attta San Luis Federación LGBT, Gema Rosales, le notificaron su despido a través de un mensaje de WhatsApp.

“Ella igual concurrió a su trabajo el martes pasado y la vicepresidenta del Concejo Deliberante le informó que no trabajaba más en ese lugar y argumentó que era por un recorte de personal. Presentamos un recurso de amparo y estamos a la espera de que la Justicia decida. Queremos que la reincorporen”, detalló.

La coordinadora también criticó el accionar del gobierno provincial de sacar de planta permanente a un número importante de trabajadores de la administración pública.

“Algunas personas tenían uno o dos años en planta permanente, otras concursaron de la categoría F a E y ahora las sacaron. Seguimos de cerca la situación con algunos gremios y sindicatos que nos están acompañando, y aguardamos a la espera de esta semana para analizar si tomamos alguna medida por lo que sucedió”, concluyó.

Redacción/MGE