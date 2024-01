Aumentaron los rescates de animales silvestres en la ciudad

Aumentan los rescates de animales silvestres en la ciudad. En los últimos tres meses la organización sin fines de lucro Adoptame Villa Mercedes recuperó cinco avestruces, tres búhos, diez crías de ñandúes y el fin de semana encontraron siete tortugas acuáticas. Algunas de las especies estaban en hogares de familias y otras en espacios públicos.

Mauricio Molina, referente de la ONG, le comentó a El Diario de la República que en cada caso recibieron aviso por parte de los vecinos en sus redes sociales. “Una vez que nos informan, nosotros activamos el protocolo que consiste en ir hacia el lugar en donde se encuentre cada animal y llamar a la Policía Ambiental notificando la situación”, expresó.

Es importante remarcar que está prohibido y penado por la ley comprar, vender y tener como mascotas todo tipo de fauna silvestre. “Estos animales se comercializan en diferentes provincias de Argentina, como Córdoba o Buenos Aires, y localmente también hay casos, por eso como organización estamos en constante concientización para evitar que suceda”, destacó el referente.

Agregó que hace unos tres meses denunciaron la posesión y comercialización ilegal de cinco avestruces en el barrio San José. En el caso de los ñandúes y búhos, ambos fueron encontrados en descampados, el primero sobre la avenida Presidente Perón y el segundo en la zona de Calle Angosta.

El caso más reciente es el de las tortugas acuáticas que aparecieron a orillas del río Quinto en cercanías del puente Monseñor Miranda. Los vecinos que fueron a pasar el día al lugar encontraron centenares de ese tipo y varios se las llevaron para sus hogares.

Especie exótica. Las tortugas acuáticas son reptiles que pueden morder. Foto: gentileza.

Molina contó que rescataron siete tortugas en distintos domicilios del barrio San Antonio y Güemes. “Cuando llegamos les explicamos que, si bien era algo muy novedoso, no podían tenerlas, ya que no son domésticas y pueden morder. Algunos no tuvieron inconveniente en entregarlas y otros sí, pero en esos casos intervino la Policía Ambiental”, manifestó.

Al igual que cuando encontraron los ñandúes, las enviaron al Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS), ubicado en la localidad de La Florida, para ser atendido por veterinarios del lugar y luego ser devueltas a su hábitat natural.

Martín Chicahuala, ingeniero agrónomo de la ciudad, especificó que el nombre científico del reptil es Hydromedusa tectifera y que también se las conoce como “Tortuga cabeza de serpiente”.

“Es muy difícil identificar a las tortugas en el agua, porque sacan solo la nariz para respirar y sus caparazones se les llenan de musgo”, explicó el ingeniero.

También recomendó a las personas que encuentren a este tipo de animales, que no los encierren porque se estresan y peligra su vida.

“Mucha gente tiene, por ejemplo, aves canoras en sus viviendas y eso está totalmente prohibido”, concluyó Chicahuala.