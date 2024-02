Calor en el aula: prevenciones y la opción de retrasar el inicio de clases

Estudios realizados por investigadores de las universidades de Harvard y Estatal de Georgia indican que el calor influye de forma negativa en alumnos de todos los niveles. Y aunque el relevamiento es de Estados Unidos, las altas temperaturas producto del calentamiento global son igual de nocivas en todo el mundo.

Tras el informe del Servicio Meteorológico Nacional que anticipa que las temperaturas serán más elevadas de lo normal hasta abril, en el ámbito familiar y educativo ya hay inquietud por cómo enfrentar el inicio de clases previsto en la provincia para el 26 de febrero.

“Las temperaturas extremadamente altas afectan el desarrollo de las actividades en el aula, ya que se ven reducidas y a un ritmo más lento de lo habitual, pues el clima afecta primero al estado físico, por lo que nos condiciona a todos en nuestro desempeño diario”, entendió la directora de la escuela Rosario Simón, Alejandra Werchracki. La idea es repetir las costumbres de fin de año: los chicos con ropa liviana y pantalones cortos, permiso para que vayan al baño a refrescarse las veces que lo necesiten y meriendas frescas (leche fría, frutas, aguas saborizadas, etc.).

La directora de la escuela "Juan Manuel de Rosas", Miriam Barrionuevo, explicó que hay cuestiones de infraestructura que vienen solicitando desde ciclos anteriores y entendió que “es cierto que este año en particular hay temperaturas más altas”. La docente del barrio 1º de Mayo dijo que no tienen noticias de si se retrasará el inicio de clases: “No tenemos ninguna normativa o algo que desde el Ministerio hayan informado, no hay ninguna novedad. Calculo que van a esperar a la presentación de personal”.

Aunque el pronóstico para esta semana promete temperaturas más llevaderas, queda un buen rato para el fin del verano y San Luis está en la franja de mayor calor.

Para Werchracki, lo más importante es mantener hidratados a las y los alumnos, y por ello la actividad física se reduce (sobre todo al aire libre). “Las clases se desarrollan con normalidad siempre que sea posible. Por supuesto, necesitamos contar con la entrada de agua suficiente para abastecer a toda la escuela y turnos”, explicó.

Barrionuevo, por su parte, admite que el reclamo de infraestructura es debido a la poca ventilación que tienen algunas aulas y el mal funcionamiento de algunos ventiladores que no alcanzan para estar en un ambiente fresco cuando hace mucho calor. Y reconoce que es también importante el rol de las familias: “Se les dice que los chicos lleven la botellita con agua fresca. Nosotros tenemos agua hervida, tenemos cuidado con ese tema, que el agua por ahí no es apta para el consumo, porque por ahí viene turbia”.

Y sobre la alimentación, coincidió con la otra directora consultada sobre propiciar productos frescos. Y fue un paso más allá al manifestar que con respecto a la merienda aportada por el Estado aún no tienen novedades, "pero bueno, nosotros, por ejemplo, terminamos el año pasado con cosas frescas para darles, como gelatina, postres, agua fresca o jugo fresco y la fruta”, dijo Barrionuevo.

Mientras, madres y padres, que ya han comenzado las compras con vistas al lunes 26, entienden que no sería mala idea postergar el inicio de las clases si el clima determina jornadas tan calurosas como las de la semana pasada en que el termómetro superó los 40 grados.