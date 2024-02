Más allá de los moños rosas, ser o no ser coquette

Por:

Dafne Palacio

La estética coquette vuelve a surgir como una de las aesthetics más relevantes del momento. Es muy probable que en las últimas semanas se haya visto por todos lados, hasta en el pan. No es una exageración, tampoco es una sorpresa, puesto que el término coquette aesthetic comenzó a asomar entre las tendencias de TikTok en 2021, aunque cobró mayor popularidad hacia mediados de 2023.

Un estilo que, aunque se evidenció en la edad moderna, tuvo su apogeo en la época victoriana.

Antes de que el mundo se refiriera a esa estética cargada de tonos pastel y moños como coquette, el cine fue y es uno de los principales referentes de este estilo, que en estos momentos se encuentra en todas partes. Múltiples películas guardan un lugar especial en la historia de la moda por su diseño de vestuario, de producción, fotografía y personajes que, en resumidas cuentas, solo podemos describir como coquette. Por ejemplo, “María Antonieta” (2006). De hecho, se dice en TikTok que María Antonieta de Austria es la original mujer coquette. Si esto es verdad, la cinta de Sofía Coppola basada en la vida de la monarca es el acercamiento estético más fiel, con un exquisito diseño de vestuario ganador del premio Oscar 2007, creado por Milena Carbonero. Otras también como “Emma” (2020), “Revancha ya” (2022), “Última noche en Soho” (2021), “Romance al atardecer” (1958), entre muchísimas otras más.

► La historia

Históricamente, la moda coquette ya se puede observar desde el siglo XVII, específicamente en un retrato de la reina Enriqueta María, donde aparece con un corpiño de satén abrochado con lazos de color coral. Aunque su auge llegó en la época victoriana y se puede observar en el cuadro de James Tissot Too Early en 1873, y el detalle de las mujeres que agregaban moños a sus elegantes vestidos.

En internet, la estética hiperfemenina se originó en Tumblr durante la década de 2010, aunque por aquel entonces se asociaba más a la estética Nymphet (Lolita), la novela de Vladimir Nabokov publicada por primera vez en 1955. La diferencia con una coquette girl radica en que esta última busca abrazar la parte más femenina sin llegar a sexualizarla.

► Evitar confusiones

Para entender esta tendencia es importante no confundirla con el balletcore, la estética que toma elementos de la danza de ballet. Tampoco con el cottagecore, que surgió en medio de la pandemia a través de imágenes que invitan a adoptar un estilo de vida rural desde una perspectiva muy romántica.

Ni con el princesscore, que se afianza en un mundo parecido a un cuento de hadas. Se puede reconocer que todas estas aesthetics, que han tomado fuerza en los últimos tres años, tienen un mismo hilo conductor: reescriben el concepto de hiperfeminidad. Hablan de la niñez. Buscan romantizar la vida cotidiana. Determinan una forma de pensar. Definen un estilo muy particular.

►Tips

• El último interés del mundo de la moda y alrededores es saber cómo darle este toque a nuestros looks.

• Primer paso, entender que la ropa y accesorios coquette son extremadamente femeninos.

• El segundo paso para lograrlo puede comenzar con un elemento principal, como los moños, y si son rosas, mejor.

• Se pueden añadir encaje, perlas, cuellos de bebé, los corazones no están descartados.

• El peinado con moños y maquillaje en tonos suaves también son esenciales.

• El lenguaje coquette es hiperfemenino, pero no discrimina edad, raza ni género.

• Toda persona que se sienta identificada con la tendencia puede llevarla.

► Sobre redes

La presencia de los moños que envuelven absolutamente todo se ha vuelto más frecuente en Instagram. Ya fue posible ver moños que adornan las uñas, ropa, zapatos, medias, mascotas, cupcakes, ¡y ahora hasta los peinados de la mayoría quedan enlazados en moños rosas!

Ya lo advertía a finales del año pasado Laura Pitcher en The New York Times. Hablaba sobre cómo los lazos estuvieron presentes en toda la Semana de la Moda (las celebridades e influencers incluidas), y cuestionaba si en algún momento alcanzarían su punto máximo. Y Joan Escutia, Social Media Manager de la redacción de Vogue, informó sobre cómo la conversación alrededor de la estética coquette había incrementado exponencialmente en Twitter. Al día siguiente, los memes no faltaron.

Redacción / NTV