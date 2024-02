Endeiza no firmó una nota que rechazaba las políticas de Milei

El gobierno provincial avala, tanto por acción u omisión, el sufrimiento que las medidas de ajuste provocan en los ciudadanos. Una decena de vicegobernadores y vicegobernadoras de distinto color político emitió un comunicado a través de las redes sociales en repudio de los recortes que implementa el presidente Javier Milei con los recursos destinados a las provincias y que se reflejan en la quita de los subsidios al transporte del interior y del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), entre otros puntos. El documento, sin embargo, no cuenta con la firma del vicegobernador de San Luis, Ricardo Endeiza.

El escrito exige a Milei que “deje de tener de rehenes a los argentinos” debido a las batallas políticas y condena su desprecio por el sistema federal. Además, advierten que muchas de las acciones que impulsa el Presidente, y que perjudican directamente a las provincias, están motivadas simplemente por “venganzas políticas”.

La carta cuestiona severamente el rumbo económico del Estado nacional y alerta sobre el impacto negativo que la quita de fondos tendrá no solo para el transporte y la educación, sino también para las pymes, industrias y otros sectores de la economía.

Los vicegobernadores que suscribieron el comunicado son: Verónica Magario (Buenos Aires); Rubén Dusso (Catamarca); Teresita Madera (La Rioja); Alicia Mayoral (La Pampa); Carlos Silva Neder (Santiago del Estero); Antonio Marocco (Salta); Pedro Pesatti (Río Negro); Eber Solis (Formosa); Lucas Romero Spinelli (Misiones) y Alberto Bernis (Jujuy).

En las provincias alertan por la quita de recursos para el transporte y la educación.

“Manifestamos nuestra enorme preocupación ante la despiadada avanzada del gobierno nacional, sin precedentes en nuestra historia democrática, en contra de las y los trabajadores de todas las áreas, empresarios pymes, productores, profesionales, docentes, emprendedores, jóvenes, comerciantes, niñas y niños, jubiladas y jubilados, al tiempo que alertamos por la feroz carga sobre la institucionalidad de nuestro país y el desprecio por el sistema federal que nos rige”, indica el texto.

Para los dirigentes, está claro que Milei busca castigar y disciplinar a las provincias tras la caída en el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso Nacional. “El método elegido ha sido aumentar las dificultades, privar de derechos, alimentar la inflación, desproteger a quienes el Estado debe proteger y tomar venganzas políticas, como la decisión de no girar a las provincias los fondos para complementar los salarios docentes y los subsidios para el transporte público de pasajeros, medidas que sufren las vecinas y los vecinos, y que no tiene lógica ni sentido, más que esa ya enunciada e irracional 'venganza política' en contra de gobernadores e intendentes, responsabilizados por no estar de acuerdo con otorgarle a nadie la suma del poder público”, aseguran.

Otro punto que subrayan los vicegobernadores es que las políticas que aplica el gobierno central “han empeorado inmensamente una situación que era muy complicada” y que requiere de mesura, conocimientos y experiencia, y “extrema empatía por las y los argentinos, en particular en los sectores más vulnerados por las dificultades no superadas en los últimos años”.

El fuerte ajuste adoptado por el gobierno central no sorprende a varios dirigentes de las provincias. Ya en septiembre, en plena campaña, se difundió un documento suscrito por 16 gobernadores en el que se advertía por el recorte de fondos al interior en caso de que Milei accediera a la presidencia de la Nación.

La ausencia puntana en el respaldo al documento resulta llamativa si se tiene en cuenta que el mismo gobierno provincial ha admitido que San Luis no podría asumir la quita de los subsidios nacionales al transporte, lo que implicará de manera inexorable un incremento aún mayor en las tarifas de los servicios urbano e interurbano, que recientemente han experimentado significativos aumentos.

Redacción/MGE