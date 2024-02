La inflación ya les "comió" el 60% del sueldo a los estatales

Los salarios de los puntanos se evaporan como gotas de agua en el desierto y lo peor es que de parte del gobierno provincial hay una indiferencia absoluta ante una de las crisis económicas más profundas que se recuerden.

La Dirección Provincial de Estadística y Censos, en su informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reveló ayer que la inflación correspondiente a enero fue del 18,1 por ciento, un poco menos que el indicador nacional pero igual es una cifra que destruye cualquier presupuesto familiar. Con su inacción, la gestión de Claudio Poggi ya se "comió" el 60 por ciento de los salarios de los empleados estatales.

La pérdida de poder adquisitivo que se experimenta en la provincia es fenomenal y no tiene antecedentes. Antes, el gobierno puntano otorgaba actualizaciones salariales a los empleados estatales teniendo en cuenta cómo evolucionaban los precios para así poder ganarle a la inflación. Estas mejoras implicaban no solo un beneficio a los trabajadores de la administración pública, sino que revitalizaban la economía local en general.

Sin embargo, la gestión de Poggi, que aduce no tener plata a pesar de que las pruebas demuestran lo contrario, no solo no muestra ningún indicio de querer conceder recomposiciones, sino que incluso aplica un desdoblamiento en los sueldos que agrava aún más una coyuntura económica que ya es extrema. El repaso de las mediciones inflacionarias de los últimos meses refleja el enorme terreno perdido por los salarios ante el abandono de la política de aumentos que seguía la administración saliente.

En diciembre, con el índice de noviembre, el gobierno provincial debió haber concedido un incremento a los empleados públicos del 12,7%. La inflación de diciembre marcó un récord y fue del 31,2%, y ahora se suma al 18,1% de enero, lo que da un aterrador desfasaje salarial para los trabajadores de la administración pública en los últimos tres meses del 62%. La escalada acumula un 263,7% en la medición interanual.

12,7%

Alimentos y bebidas es el rubro que más incidencia posee en la conformación de la inflación que se mide en la provincia. En relación a enero de 2023, la suba en este ítem llega al 290 por ciento.

El análisis de la inflación de enero en San Luis indica que el rubro Otros bienes y servicios fue el que más subió, con un 33,4% de incremento en relación al mes anterior. Esta variación se vio reflejada en los aumentos observados en cigarrillos, artículos de tocador y descartables.

Esparcimiento, con 31%, fue el segundo ítem con mayores subas, traccionadas por los aumentos registrados en transporte debido al turismo, tanto por los pasajes de avión como de colectivos de larga distancia, y por los gastos de alojamiento.

Transporte y comunicaciones, con una suba del 26,6%, fue otro rubro que tuvo una incidencia especial para impulsar la inflación de enero. En este caso influyeron el ajuste en la tarifa de servicios y el aumento en los combustibles. También, la variación experimentada por los vehículos cero kilómetro.

Otro de los capítulos que impulsaron el IPC de San Luis son Equipamiento y mantenimiento del hogar (23%); Vivienda y servicios básicos (21,9%), e Indumentaria (17,5%).

Alimentos y bebidas representa el rubro con mayor incidencia en la conformación del índice. Experimentó una variación del 12,7% con respecto al mes anterior y de un 290% en el interanual. Las principales subas se registraron en los productos de panificación, cereales y pastas, fiambres, embutidos y conservas, productos lácteos y bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas.

