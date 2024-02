Los cobayos vuelven a ser tendencia entre las mascotas

Conejos, hámsters, cobayos y aves son algunas de las alternativas a las mascotas tradicionales como los perros o los gatos. Sin embargo, a pesar de ser animales pequeños, también necesitan sus cuidados particulares. Los cobayos suelen ser los más elegidos y volvieron a ser tendencia.

Algunas familias, al no tener un espacio adecuado para mascotas de tamaño grande, optan por animales más chicos. Marcelo Senatore, de la veterinaria Maskota's, que se encuentra ubicada en el Shopping de San Luis, brindó una serie de recomendaciones para el bienestar de los pequeños compañeritos del hogar.

"La tendencia que volvió es la de los cobayos. Es una de las especies a las que la gente tiene mayor acceso, como también los hámsters", expresó Senatore.

Además, indicó que un factor importante son las legislaciones proteccionistas, que han hecho que ya no se pueda comercializar perros o gatos, entonces la gente opta por pequeñas mascotas que puede adquirir en veterinarias.

Los cobayos necesitan estar en grupos, por lo que recomiendan adoptar de a dos.

Otra ventaja de este tipo de animales es que los propietarios no tienen que preocuparse por la vacunación periódica.

"Los hámsters y cobayos, si se compran en lugares serios, no hace falta vacunarlos, porque se adquieren en criaderos donde los vacunan y desparasitan, entonces ya los entregan en condiciones", indicó el titular de Maskota's.

Senatore aclaró que si el animal no tiene contacto con otros de su especie, no hace falta desparasitarlos.

"A los cobayos es muy importante alimentarlos con heno y alfalfa. Siempre hay que tener dos, porque son de andar en grupos. En plataformas como TikTok o YouTube se puede ver que siempre están en grupos, no hay nadie que tenga un cobayo solo", recomendó.

Alimentación correcta: Senatore recomendó brindar una alimentación con fórmulas completas y de calidad de acuerdo a la especie y las condiciones de cada animal. En particular, los cobayos necesitan vitamina C.

Sobre la alimentación, también aclaró que es importante darles frutas y verduras.

"Necesitan mucha vitamina C, porque los cobayos y conejos son deficientes. La gente solo les da alimentos para cobayos y lechuga. Es necesario brindarles alimentos con vitamina C que sean para cobayos exclusivamente, no hay que darles alimentos para conejos, porque no tienen esta vitamina. Estos alimentos son un poquito más caros, pero hacen al bienestar de la mascota, para que puedan disfrutar de ella mucho más tiempo", explicó.

Otra recomendación que dio Senatore es que a los cobayos hay que bañarlos pero sin agua, sino con arenas sanitarias. "Los pájaros también se bañan con arenas sanitarias. Hay que ponérsela en un tachito, así ellos se bañan y así se sacan los piojillos", expresó.

Senatore aconsejó brindarles a los cobayos dispensers de pasto que se riega y crece para que las mascotas se alimenten con comida fresca.

Subrayó que es muy relevante brindarles alimentos de calidad a las mascotas, que sean adecuados a su especie y condiciones, para su bienestar integral.

Otro factor a tener en cuenta es que su jaula tenga el espacio adecuado para la comodidad del animal. También puede incluir juguetes y accesorios para su actividad física.

Es importante mantener su hidratación con agua fresca y limpia.

