La ola de robos no se detiene y cada día suma nuevas víctimas

Una ola de inseguridad se hace cada vez más grande y absorbe a nuevas víctimas. Vecinos particulares, una gran cantidad de comercios, y hasta iglesias y organizaciones civiles han sufrido robos en los últimos meses.

Desde comienzos del año, Villa Mercedes amanece cada día con nuevos hechos delictivos de diferentes magnitudes, pero casi siempre con los mismos resultados: los damnificados se quedan con la impotencia de no poder hacer nada mientras se llevan el fruto de su esfuerzo.

Ayer, quienes se sumaron a esa triste lista fueron los propietarios de la Ferretería del Sur en la zona oeste de la ciudad. Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre rompe la vidriera y se lleva dos palas que estaban en exhibición en la vidriera.

Son muchos los comerciantes que han tenido experiencias similares y hace unas semanas se reunieron con la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, para manifestarle su preocupación y pedir soluciones.

A Davel Pérez, dueño de un taller de chapa y pintura sobre la calle Buenos Aires, le fue peor todavía, porque en tan solo una semana sufrió dos robos.

"El martes, que fue feriado, estaba en el galpón y fui a buscar yerba a mi casa, que está al lado. Un vecino me llamó porque me estaban llevando una amoladora, un taladro y una motoguadaña. Cuando salí, ya no estaban más", recordó.

El segundo episodio fue ayer, cerca de las 7 de la mañana, cuando Pérez se levantó y fue a trabajar. "Encontré todo el lío que habían hecho: me habían sacado llaves, una amoladora grande y un montón de herramientas. Me han quedado algunas, nada más".

Aunque no puede estimar cuánto es el valor económico de lo que le arrebataron, el hombre afirmó que lo invade "una amargura muy grande" porque se llevaron muchos de los instrumentos que utiliza a diario para trabajar y llevar el pan a su hogar. "Hace treinta años que tengo taller y te da mucha bronca. Lamentablemente, estamos rodeados de gente que compra cosas robadas y contribuye a esto. No queda otra que esperar que aparezcan", expresó.

Cada vez que un nuevo hurto se da a conocer, empiezan a multiplicarse los comentarios de otros casos similares que les han sucedido a vecinos, conocidos o colegas. En la mayoría de las situaciones, las víctimas realizan la denuncia a la Policía de la Provincia, pero las investigaciones no llegan a buen puerto y quedan en el olvido.

Otro vecino de la calle 25 de Mayo denunció públicamente ayer que entraron a su hogar el fin de semana, mientras él estaba de viaje en San Luis. Se llevaron herramientas, un televisor y dinero en efectivo de la venta de un vehículo.

Quienes desde hace más de un mes también comenzaron movilizaciones para pedir mayor seguridad fueron los habitantes del barrio Pringles. Ya salieron dos veces a la calle para pedir mayor intervención policial para custodiar las viviendas.