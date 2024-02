Imputaron a los dos detenidos por el femicidio de Zoe Pérez

Este mediodía Ricardo “El Gringo” Adrián Rodríguez, de 34 años, y Leandro Joel Oses, de 21, quedaron acusados por el femicidio de Zoe Pérez, la adolescente de 17 años que fue encontrada muerta en un departamento de La Toma. Según se informó, la autopsia arrojó que la joven tenía lesiones de asfixia, heridas en los genitales y signos de defensa en su cuerpo.

Este jueves, la fiscalía acusó a Rodríguez de “Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el género” como autor del asesinato y a Oses por “Homicidio agravado por el género”. Los imputados no declararon ante el juez y sus abogados pidieron una prórroga.

Al finalizar la audiencia de formulación de cargos, la fiscal María del Valle Durán, brindó una conferencia de prensa para explicar el resultado de esta. En una primera instancia indicó que la causal de muerte, todavía no lo pueden dar con certeza, dado que el informe de la médica forense Patricia Gallardo, no deja en claro cómo se produjo. “En este caso, el informe no es muy claro en algunos puntos, por eso nos reunimos en tres oportunidades con la médica y ella nos explica, que no ha podido dar una real causa de muerte, sino que a priori ha visto una insuficiencia cardiorrespiratoria ad referéndum de otros informes”, según lo que explicó, se tomaron muestras del cuerpo de Zoe, como sangre, órganos y tejidos para que sean analizados por un médico patólogo, “para poder determinar o descartar algunas situaciones que ella ha visto”.

En referencia a esto. Valle Duran señaló: “En principio, al decir una insuficiencia cardiorrespiratoria, mi teoría, que es sumamente provisoria, —dado que no han pasado 24 horas de la investigación—, es que Zoe murió por asfixia”.

Además, indicó que como lo señaló en la formulación de cargos, la joven presentaba lesiones en el cuerpo, ninguna de esas lesiones ha causado la muerte. No hay golpes en la cabeza, no hay golpes en el cuerpo y nada en el cerebro. Esto nos lleva a pensar que la causa ha sido asfixia”.

La fiscal comentó que una vez que tengan los resultados de las muestras tomadas para analizar, se podrá determinar finalmente de qué murió la estudiante.

Otro dato que reveló es que Zoe falleció entre las 10 y las 11:30 de la mañana del 20 de febrero. El dato surge del examen de necrosis que realizó la forense.

Valle Duran dijo que están a la espera de los informes que se han mandado a realizar a los teléfonos de los imputados y de la víctima.

A una consulta periodística sobre la relación que tenía la adolescente con los acusados, la fiscal, comentó que hasta ahora ha podido determinar que Zoe mantenía una relación de amistad y “con uno compartían actividades de gimnasio (Oses), solían juntarse con los imputados y la novia de uno de ellos. Con el otro —dueño inquilino del lugar del hecho—, tenemos sospechas que tenían una relación sentimental”. La fiscal aclaró que son solo sospechas y que no es algo que esté acreditado.