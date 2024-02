El tatuador asesinado recibió 7 puñaladas y murió desangrado

La autopsia reveló que quien atacó a Cristian Esquivel sin dudas quiso causarle la muerte, que finalmente logró, asestándole siete puñaladas en lugares vitales. La víctima, un reconocido tatuador en la provincia, murió desangrado mientras los médicos trataban de salvarle la vida en el hospital. Los investigadores de la División Homicidio y el fiscal de Instrucción 1 trabajan a contrarreloj en el análisis de cámaras de seguridad para dar con los autores, que serían dos.

El jueves, el fiscal Francisco Assat Ali prefirió ser cauto y no brindar muchos datos hasta no contar con el resultado de la autopsia, que fue difundido ayer en un parte de prensa del Poder Judicial. Esquivel, de 49 años, “falleció de un shock hipovolémico (hemorragia incontrolable) causado por arma blanca que perforó su pulmón izquierdo y el hígado”, versa el texto, que no mencionó que la víctima recibió siete puñaladas: seis en el abdomen y una en la espalda.

Por el ancho y la profundidad de las heridas, la forense estima que el arma homicida fue un cuchillo de gran tamaño, que a pesar de los esfuerzos, no fue hallado en el rastrillaje que hizo la Policía.

Según las primeras averiguaciones, la víctima salió de su casa en Riobamba 943, al lado del club San Lorenzo, poco antes de las tres de la mañana. Luego, caminó unos 220 metros, presuntamente para dirigirse a un comercio cercano, pero fue interceptado por dos personas en la calle Héroes de Malvinas a la altura del 539, en el límite entre una vivienda y el edificio de un jardín maternal. En ese punto lo apuñalaron, incluso una mancha en el asfalto da cuenta de eso, pero la víctima logró regresar hacia la estación de servicio que está en la esquina de Riobamba y Héroes de Malvinas, y les pidió auxilio a los playeros que trabajaban en ese momento.

Según un trascendido, Esquivel logró llamar a su padre para decirle que estaba herido, antes de que llegara la ambulancia del Sempro que lo trasladó al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde murió momentos después.

Si bien el fiscal no lo confirmó, El Diario supo que la principal hipótesis es la de un robo frustrado, porque al hombre no le faltaba ninguna pertenencia. “Las dos personas que estuvieron demoradas son las que estuvieron en el lugar, pero no tienen vinculación con el hecho. Continuamos llevando a cabo tareas investigativas con intervención de nuestra fiscalía, el Departamento de Homicidios, Delitos Complejos y el departamento de Medicina Forense”, confió Assat Ali en el comunicado de prensa.

Esquivel tatuó por años en un local de la galería Sananes, pero había mudado su estudio, Sugar Skull Tattoo, al mismo domicilio en el que vivía con su familia. Hasta dos días antes de que lo mataran seguía activo en la profesión, con varias publicaciones en redes sociales con muestras y descuentos para sus trabajos.

“Soy tatuador y a veces he cambiado salidas por tatuajes; el estilo por ojos cansados; noches de heavy por un cliente; trabajos por pigmentos y máquinas. ¡¡¡Y no me importa nada de lo que he tenido que dejar por el amor y la satisfacción de tatuar!!! El tattoo no es solo lo que hago. Es lo que soy, es mi pasión, ¡es lo que amo!”, replicó en uno de sus últimos mensajes.