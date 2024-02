Luisana, la nena con cáncer, sigue sin recibir sus remedios

Recostada en una cama del Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, la niña regala una sonrisa tímida a sus padres. Dice estar bien, pero sus ojos no mienten, se siente cansada. Es la pequeña Luisana Suárez, quien con apenas 7 años lucha contra un cáncer feroz que no se apiada de su cuerpo. Ella y sus padres hacen lo que los doctores les ordenan. Con paciencia se somete a los procesos médicos, pero los remedios para paliar su duro tratamiento autoinmune aún no recorren sus venas y su cuerpo siente el castigo. Y el problema para alcanzar ese estado digno, sin dolores extremos, radica en la maldita burocracia y sus esbirros.

La sede de esa bajeza humana —que debería ser un culto a la empatía y la salud— es Dosep. De aquella mutual que abrazaba a los empleados públicos puntanos con dramas físicos o mentales, hoy es un canto al papelerío, la especulación y la miseria, aunque mes a mes recauda millones de pesos fruto del aporte de los trabajadores afiliados.

El papá de Luisana ha recorrido mañanas enteras la escalera casi caracol de la sede de la mutual. Llevando y trayendo sus recibos de sueldo, comprobantes de sus garantes y demás papeles. Todo a un ritmo desesperado y con el alma lacerada.

Lo cierto es que las drogas líquidas que los médicos claman para inyectarle a la niña no llegan. Su aplicación es fundamental para que la paciente sobreviva y resista los embates de la mil veces maldita enfermedad.

La Justicia dictaminó hace un par de semanas —tras un amparo— que Dosep se hiciera cargo de la medicación y que, además, pagara el alojamiento y viajes para la familia Suárez.

Hasta la tarde de este miércoles, los remedios para Luisana no llegaban al sanatorio cordobés. "La niña no tiene la inmunoterapia. Dosep argumenta que han pagado y que ahora están esperando el medicamento, pero hay que esperar diez días. ¡Pero esos diez días ya transcurrieron! Ese argumento nos lo dieron hace diez días y Luisana sigue sin su inmunoterapia. La nena está grave, eso quiero dejarlo claro. Padece una patología muy seria que solo se puede paliar con inmunoterapia, sin esos medicamentos ella la pasa mal. Le cuesta mucho revertir su cuadro. Nosotros con su familia ya hicimos todo, presentamos toda la documentación que le exigieron a su papá, pero a la fecha no tiene la inmunoterapia. Todas son respuestas verbales", comentó la abogada de la familia Suárez, Susana Placidi, en diálogo con El Diario de la República.

Al padre de Luisana le han descontado del salario varios ítems por el alojamiento fuera de San Luis. "Mientras ellos están en Córdoba, sigo con los reclamos para que al papá de Luisana le devuelvan el dinero descontado de su sueldo de forma arbitraria. Esas quitas son ilícitas porque a él le corresponde una cobertura del 100%, ya que es papá de una paciente oncológica, pero lo mismo le realizaron descuentos. Él trabaja en la Municipalidad de San Luis. Es algo que todos saben, conocen las normas, pero igual le hicieron los descuentos", contó la letrada.

