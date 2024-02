Padres reclaman el pago de subsidios para el transporte de sus hijos con discapacidad

Esta mañana, un grupo de padres que mandan a sus hijos al Centro Educativo Terapéutico Ailen —en La Punta— se reunieron en la oficina de Incluir Salud, que depende del Ministerio de Salud de la provincia, para reclamar el pago del subsidio que se otorga al transporte para discapacidad. Si no hay un acuerdo, las chicas y chicos, se quedarán sin servicio desde este miércoles.

Los padres cansados de esperar una respuesta por parte del Gobierno de Claudi Poggi, quien es el encargado de administrar la obra social nacional y disponer los fondos para el pago del transporte que traslada a sus hijos, se reunieron esta mañana en la oficina de la obra social ubicada en la planta baja del edificio administrativo de Ayacucho 945.

Uno de los padres, que pidió reserva de su identidad, contó que en los últimos meses no se le abona el subsidio a la institución que es la encargada de buscar y llevar a los chicos desde sus casas hasta el centro, de lunes a viernes, para sus actividades que se realizan durante todo el año. Ante la falta de respuesta, van a llevar el reclamo a Terrazas del Portezuelo.

Uno tutor explicó: “Lamentablemente no se puede sostener más esto, porque todo está encarecido, en especial la nafta y no se ha podido facturar desde diciembre. Estamos en febrero y si no hay un arreglo, las chicas y chicos se van a quedar sin transporte desde mañana (miércoles)”.

Una de las madres contó que su hijo con discapacidad de 26 años: “Él concurre todos los días al centro, un lugar donde está contenido y recibe las herramientas para desarrollarse y pueda realizarse en la vida”, dijo la tutora.

Otra de las madres, comentó que la única respuesta que obtuvieron por parte de los funcionarios este martes, fue “que esperemos, ya nos van a dar una respuesta. Pero a nuestros hijos ¿cómo les decimos que esperen?, y que mañana no van a tener más transporte para ir al centro. Mi hijo tiene 24 años y es autista”.

Durante los meses pasados, los gastos para mantener funcionando el transporte especial, lo estuvo cubriendo el mismo Centro Ailén, ante la espera del pago de los subsidios correspondientes, pero ante la falta de este, este mes no pueden seguir pagando los costos para que siga funcionando.

Anabela La Roca, docente y una de las rectoras de la institución, que también acompañó a los padres señaló que durante estos meses han enviado distintos mails, reclamando el pago de los subsidios, al área de discapacidad. “Estamos en una situación sumamente extrema, porque los recursos se nos acaban y no hay respuestas”, dijo la rectora y agregó: “Es de público conocimiento que el transporte a nivel provincial y nacional está pasando una situación crítica, nos están pagando 136 pesos por kilómetros, esto implica que se hace insostenible con toda la serie de aumentos que ha habido”.

La Roca manifestó que las excusas que han usado para no realizar el pago fueron “no hay Tramix”, “nos estamos interiorizando en el tema” y “que el problema lo habían llevado a la ministra (de Salud)”.

“De esto último, fue hace 10 días, pero nosotros no podemos continuar, no podemos cargar más combustible. Se ha sostenido hasta donde se ha podido”, enfatizó La Roca.

Antes de retirarse de la oficina de la obra social, los padres y docentes Centro Educativo Terapéutico Ailen, coordinaron algunas acciones para seguir reclamando, por eso, se van a movilizar hasta Terrazas del Portezuelo, en búsqueda de ser ser atendidos por la ministra de Salud Claudia Spagnuolo o por el mismo gobernador de San Luis.