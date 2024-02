Faltan psiquiatras en el sistema de salud público

La atención del sistema de salud mental es muy precaria en la provincia. En Villa Mercedes faltan psiquiatras en el ámbito público y, esta vez, el Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" debió suspender las derivaciones que reciben de los centros de atención primaria.

El motivo es que la responsable de Salud Mental y Psiquiatría se encuentra de licencia y no cuentan con quienes puedan reemplazarla en su ausencia.

El médico psiquiatra Juan José Masramón, quien ejerce en el ámbito privado, es docente universitario y trabaja en la Fuerza Aérea, manifestó su preocupación por la situación, ya que asegura que la demanda de pacientes en la ciudad es enorme.

"Desde la conciencia social, entiendo que hay un montón de situaciones relacionadas a la salud mental que no son contempladas, no son previstas y son desatendidas sistemáticamente", planteó, y explicó: "No puede ser que el Policlínico Regional, con la población que tenemos, más toda la zona de influencia que tiene, no tenga un especialista en Psiquiatría que cubra a una colega que está de vacaciones, más allá de que esté en su pleno derecho a hacerlo, eso se sobreentiende".

No hay un sistema que contenga a los pacientes con padecimientos mentales, no solo es que no haya psiquiatras. Juan José Masramón

El especialista comentó que, en muchos casos, los pocos profesionales que ingresan al sistema público de salud deciden dejarlo porque trabajan incómodos, sin las condiciones necesarias y desbordados de trabajo.

"No hay un sistema que contenga a los pacientes con padecimientos mentales, no solo es que no haya psiquiatras, hay un montón de otras cuestiones relacionadas", manifestó Masramón, y contó: "En un ingreso por la guardia de una persona, con una situación típica grave, como puede ser un intento de suicidio o un episodio psicótico agudo, no es contenido adecuadamente, no se lo interna, entra por una puerta y sale por otra. Tampoco lo reciben en el Hospital Escuela de Salud Mental en San Luis, que además tiene sobrepoblación de psiquiatras, es algo antagónico lo que vive la capital".

El médico sostuvo que el contexto es preocupante, ya que, según la Ley de Salud Mental, todos los centros polivalentes deberían tener una red de internación para estos casos. "En estas situaciones es muy probable que sea por no más de algunos días, pero acá no es posible. Estamos hablando de pacientes que están con riesgo de vida, tanto para ellos como para terceros, es muy complicado", comentó.

Masramón argumentó que todo esto implica una negligencia por parte del Estado, ya que se priva del derecho básico del acceso a la salud y a la asistencia en cuestiones psiquiátricas a los ciudadanos, porque directamente no la reciben. Señaló que se debería disponer de otras alternativas, como centros de día, casas de medio camino e implementar dispositivos de prevención, que tampoco existen en San Luis.

Redacción