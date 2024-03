La venta de nafta cayó un 40%; en las estaciones por ahora descartan despidos

Pocos autos, pocas motos. Días tranquilos, pero mucha preocupación. Ese es el panorama actual de las distintas estaciones de servicio en la provincia. La caída en las ventas de combustibles ha sido estrepitosa y muy notoria en todos los productos y va más allá de cualquier marca.

La merma alcanza el 40 por ciento. Así lo señaló el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Luis, José Gianello, en diálogo con El Diario de la República.

El problema que viven los propietarios de las estaciones de servicio no es exclusivo de San Luis, toda la región Cuyo padece esa caída en el consumo, lo que ha puesto en jaque las utilidades que pueden obtener los empresarios para afrontar gastos, impuestos y los salarios de sus trabajadores.

Por su lado, la crisis económica y la inflación reinante que licúa los sueldos empujó a los gremios a reclamar mejoras en los ingresos de los operarios de las estaciones de servicio y el panorama es aún más complejo. Si bien en Mendoza y San Juan algunas estaciones de servicio analizan despedir empleados para achicar su planta de personal, en San Luis, por ahora, descartaron esa medida.

"La caída de las ventas es muy fuerte. Estamos igual o peor que en San Juan, con una disminución del 40 por ciento. Pero no solo apunta a lo que son las naftas Súper o Premium. Son todos los combustibles. Estamos con un presente muy preocupante y que lo veíamos venir. Antes las petroleras nos presionaban y no mandaban el flujo normal de combustibles porque los precios estaban muy abajo. Ahora que comenzaron a normalizarse, la gente sintió el impacto de la suba y, como era de esperarse, consume mucho menos y las ventas están muy por debajo de lo normal. No es algo solo de San Luis, es en todo el país esto y nuestra región maneja los mismos porcentajes", explicó el dirigente puntano.

En pos de preservar fuentes de trabajo y aunque la clientela haya caído, Gianello descartó despidos o suspensiones de operarios al menos en el corto plazo. "No podemos reducir personal, por ejemplo, en el turno noche, ninguno que tenga estación de servicio sobre ruta puede. Porque la gente llega a cargar también por las noches mientras viaja. Y por ahora, según las charlas con colegas de toda la provincia, es mantener todo lo posible el personal. Los gremios nos presionan por mejoras salariales, pero es un panorama muy complejo. Nosotros estamos en el medio del problema porque los gastos no se achican, al contrario. Y debemos hacer frente a los salarios del personal. Las ventas se vinieron abajo muy fuerte porque ahora la gente consume y circula mucho menos", reveló.

Redacción/MGE