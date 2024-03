Un puntano con una tropilla de mulas partió rumbo a Cura Brochero

El puntano Isidro Ortega, con la tropilla de mulas Virgen de Luján, partió este viernes a la madrugada desde el paraje Los Peros rumbo a Villa Cura Brochero para participar de los festejos de los 184 años del natalicio del primer santo argentino, que se celebrará a partir de esta tarde en la localidad cordobesa.

La travesía será dirigida solo por el jinete y recorrerá más de cien kilómetros hasta llegar a destino.

Ortega es un reconocido veterinario de Carpintería y de la zona. Además, es un activo colaborador en las actividades que realiza la Pastoral Parroquial de Nuestra Señora de Rosario, en la Villa de Merlo.

En los festejos de hoy en Córdoba participarán tropillas que vienen de varios lugares de Córdoba, San Juan, Mendoza y San Luis. Tras la misa principal, se realizará un desfile desde las 17 con todas las agrupaciones gauchescas que hayan arribado. “A este festejo también concurre gente que viene caminando de varios lugares; hay un grupo de gauchos de Merlo que irán a pie”, señaló.

Vestido de gaucho, comenzó la travesía aún de noche, con su tropilla formada por trece animales (todos de su pertenencia), una yegua, once mulas y un burro. “Voy en una mula montada adelante para ordenar el avance de todos. La madrina de la tropilla es una yegua que lleva un cencerro que dirige al grupo, el resto de las mulas y al burro. Como es una ruta donde hay tránsito, todos los animales van atados uno al lado del otro”, precisó Ortega.

El viaje completo son 110 kilómetros hasta llegar a la Villa Cura Brochero. El grupo salió desde el paraje Los Peros, a cuatro kilómetros de Santa Rosa del Conlara. El itinerario recorrerá Punta del Agua, Los Romeros y Villa Dolores. Hoy a la mañana saldrá rumbo a Altautina, ya en Traslasierra, y luego el plan es arribar a Cura Brochero. “La idea es estar llegando antes de las cuatro para presenciar la misa y luego, participar del desfile con el resto de las agrupaciones gauchescas”.

“La travesía la hacemos por un viejo camino que conectaba a todos estos pueblos. Al lado de este recorrido, a su vez, pasaban las vías de tren”, detalló.

La finalidad también es no exigir a los animales en el viaje. “La idea es ir descansando cada una hora y media, dos horas, para no cansarlos y controlar constantemente que no se lastimen para que lleguen sin lesiones”, explicó.

Ortega resaltó que la travesía la hace por dos motivos: el primero es por una cuestión de fe, en agradecimiento al Cura Brochero, y el segundo es porque le gusta mucho la tradición de este tipo de cabalgatas.

“Son actividades que antes se realizaban y en algunos lugares del país todavía se hacen. Las mulas son muy criticadas por su carácter. La gente no las quiere tocar, no se quiere acercar, porque tiene miedo de que sean malas o que puedan patear. Hay varias consideraciones que un poco pueden ser ciertas, pero también es verdad que son excelentes animales para trabajar, por la resistencia y la fuerza que tienen. Con esta travesía quiero mostrar que estos animales son mansos, resistentes e ideales para el trabajo”, resaltó Ortega, quien es la primera vez que realiza esta cabalgata con su tropilla.

Los animales para este viaje tuvieron que ser preparados desde hace un mes con el herrado y demás detalles. “Por una cuestión de salud, hubo que vacunarlos, porque el movimiento de animales, sobre todo entre provincias, requiere de un estatus sanitario para entrar a otro distrito con todos los requisitos necesarios”, manifestó.

