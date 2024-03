Ratificaron una denuncia penal para que reincorporen a los empleados del Concejo

El abogado que representa a los catorce empleados del Concejo Deliberante que fueron reincorporados por la Justicia, Esteban Brada, señaló que el viernes ratificaron la denuncia penal en la Unidad de Abordaje Fiscal por incumplimiento de la orden judicial, ya que a estos trabajadores del Legislativo municipal no se les asigna función alguna.

Afirman que la desobediencia y el destrato de la presidenta del cuerpo, Agustina Arancibia Rodríguez, tiene en vela a los trabajadores y trabajadoras que deben cumplir el horario laboral sentados en el patio del edificio porque “no les asignan ninguna tarea”.

Los empleados fueron despedidos durante enero. Todos estaban bajo planta permanente. “La presidenta no solo no les había asignado tareas como lo había dispuesto la Justicia, sino que también manifestó que no lo iba a hacer. Esta ratificación que hicimos fue acompañada por todo el expediente y el acta, con filmaciones. Esperamos que se eleve a la brevedad esa denuncia al fiscal de turno para que realice la debida imputación de cargos. Consideramos que es una conducta atípica”, mencionó el profesional.

Pretendemos que respeten los Derechos Humanos. Es inhumano cómo tienen sometidos a los empleados. Esteban Brada

Brada señaló que pedirán en la Justicia Civil y en el marco del amparo algunas medidas para que mejoren las condiciones laborales a las que están sometidos los empleados. “Vamos a pedirle a la jueza que los releve a los chicos de concurrir al Concejo mientras les asignan un lugar para trabajar. Pretendemos que respeten los Derechos Humanos, que los tengan sometidos a inclemencias climáticas, sin asignarles sillas, un baño, nada; eso es inhumano”, dijo.

La Justicia ordenó reincorporar a los empleados el 27 de febrero. El abogado planteó que apelará para que los trabajadores cobren los sueldos de enero, febrero y marzo.

“Con base en el principio de buena fe, la administración liquida los 20 de cada mes. Entonces esperamos que el 29 abonen no solo el mes de febrero, sino que también de enero y marzo, que está cumplido también. La Justicia suspende la aplicación de la Resolución 06 y ordena la reinstalación retroactiva desde el primero de enero. Los empleados siempre estuvieron a disposición del Concejo Deliberante”, apuntó.

Desde que los reincorporaron, los trabajadores y trabajadoras luchan para que les asignen tareas, pero la respuesta de todos los días es que "todavía no tienen nada para ellos".

Redacción