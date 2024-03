Hartazgo y preocupación por la inseguridad en el Bº San Martín

Las últimas semanas, vecinos del barrio San Martín, al oeste de la capital, notaron un gran aumento de los hechos de inseguridad. A través de un grupo de WhatsApp, avisan de movimientos extraños y asaltos; aseguran que tienen hasta dos hechos por día. Si bien admitieron que la Policía se acerca en algunos casos, la cantidad de incidentes sigue aumentando. Por eso, piden mejoras de iluminación y más acciones para reducir los hurtos.

La gente de la barriada planea una próxima reunión con la Policía y medios de comunicación. El hartazgo frente a la inacción está en su punto límite. “Queremos ver qué solución podemos encontrar en cuanto a las luminarias y la seguridad. Sobre los nodos, hay uno en la entrada del barrio, pero necesitamos uno en calle Antártida y otro en Ecuador. Los nodos tienen que estar habitados, porque en varias ocasiones están vacíos”, apuntó Vanesa Aballay, vecina.

La mujer le contó a El Diario que varios asaltos tienen que ver con la cercanía del predio Granja La Amalia. El espacio verde, que en gestiones anteriores tuvo propuestas de urbanización que no se concretaron, es el punto de encuentro de los delincuentes que desde ahí, “saltan” a las viviendas y roban bicicletas y otros objetos de valor.

“Se trata de uno o dos actos de delincuencia todos los días. La calle Antártida Argentina da a la Granja y, lamentablemente, los delincuentes saltan de las casas a la Granja o de la Granja a las casas. Hubo casos en que han entrado y han golpeado a los dueños de los domicilios”, describió.

Vanesa recordó una situación que vivió en carne propia. Policías ingresaron al patio de su vivienda y sacaron a un delincuente que se llevaba la bicicleta de su hijo. “Rompen los focos, todas las luminarias están destruidas. Todo el barrio está sin luz. Son una boca de lobo tanto el San Martín como el norte y el anexo”, agregó. Calles como Gobernador Estrada, Lavalle y Pedernera no tienen iluminación actualmente.

No es que antes no tenían hechos de inseguridad, pero los vecinos perciben un incremento en el último tiempo. “Ha aumentado muchísimo, hay muchísima gente sin trabajo y sube más la delincuencia, lamentablemente”, reflexionó. En menor medida, además de meterse a las viviendas, han golpeado a personas y en un hecho en particular maniataron a una familia.

“La Policía hace operativos, pasan las motos, pero a veces no dan abasto o pasan por una cuadra y los delincuentes están en la otra. Los llamamos y vienen, pero los delincuentes ya entraron, hicieron daño y dispararon”, aseveró.

El grupo de WhatsApp mantiene en alerta a los vecinos. Así, por ejemplo, notaron de personas que, en apariencia de pedir asistencia, llaman a la puerta y así obtienen información de las viviendas. Han detectado incluso a familias enteras que hacen “vigilancia”.

Continúa la limpieza de los vecinos

Hace poco más de un mes, El Diario relató cómo los vecinos —por su cuenta— limpiaron los bulevares del barrio San Martín ante la cantidad de basura acumulada. Ahora planean una nueva recolección el viernes y también le sumarán desmalezado, ya que los yuyos generaron un aumento de las alimañas, en plena epidemia de dengue.

“Lamentablemente ya hay bichos, porque anoche los gatos andaban corriendo atrás de una víbora. Los mosquitos te comen vivo y hay arañas. Vamos a volver a limpiar el bulevar y estoy por comprar nafta para cortar un poco los yuyos en algunos sectores para poder pasar, porque no se puede”, describió Vanesa Aballay, vecina que participa de las acciones.

El Municipio no participa en la limpieza; gracias al reclamo de la gente, se logró que acercaran contenedores.

