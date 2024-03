Los vecinos intensifican su pedido por seguridad en el Mil Viviendas

Cansados de la incesante ola de robos que padecen, un grupo de vecinos del barrio Mil Viviendas se reunió este jueves en la intersección de las calles Amaro Galán y Curupaytí para volver a exigir mayor seguridad. Aseguran que casi no hay presencia policial y que diariamente les sustraen cosas de sus hogares.

"No tenemos eco de ninguna de las autoridades municipales, ni provinciales. Queremos solicitarle una audiencia al intendente y al jefe de la Policía de nuestra ciudad para que nos den una respuesta", mencionó Elizabeth, una vecina que prefirió no dar su apellido.

Los casos son abundantes y la mayoría comparte la modalidad. "Cruzan los tapiales y se meten a los patios. A mí, de esta forma, me robaron una bicicleta tres días antes de que mataran al chico Jesús Muñoz. Así estamos todos, tenemos un grupo de WhatsApp y todo el tiempo alguno comparte que le robaron de la misma forma", dijo Jessica Rodríguez, que tiene su casa por calle Jujuy.

La mujer contó angustiada que sienten que viven en una zona liberada, porque notan la ausencia de las fuerzas de seguridad, que no acuden a pesar de los llamados. "Era un barrio súper tranquilo y cambió a mediados de enero: de ahí arrancaron estos hechos y no pararon", afirmó.

Los habitantes plantean la necesidad de que haya una comisaría propia del barrio.

Los residentes sostienen que no pueden vivir en calma y que el peligro está a la vuelta de la esquina. "Es todos los días y todo el día, a cada rato. Estamos cansados de no poder salir porque estás pensando en que en cualquier momento te va a pasar algo; ya no es solamente a la noche. En algunas casas se han metido con las familias completas adentro a las 8 de la mañana", señaló Dana Barroso, y agregó que también temen por los más chicos, que ya no pueden jugar en la calle. "A las 7 de la mañana, cuando los niños se van a la escuela, aparecen y les pegan a las chicas, a los niños para robarles el celular. Ya es muchísimo, no hay vecino que se haya salvado", manifestó.

La joven planteó la necesidad de que el barrio, que ya tiene unos diez años aproximadamente y una gran cantidad de habitantes, pueda contar con una comisaría propia, ya que las denuncias deben efectuarlas en la que está ubicada en el Jardín del Sur.

En la protesta también eligió participar Benjamín, un niño de 8 años al que le tocó vivir en carne propia uno de los lamentables episodios. "Me habían regalado una bicicleta y, un sábado a la noche mi mamá me avisó que no estaba. Salí y era así, la había dejado en el patio de mi casa con candado y llave. Me sentí muy mal", comentó.

Los habitantes mencionaron que no pararán hasta que puedan volver a vivir en paz, y que en los próximos días organizarán una nueva manifestación si la problemática persiste.

Por otro lado, sumaron al reclamo el pedido de mayor iluminación; dijeron que hay muchos artefactos rotos del alumbrado público y que, a pesar de los llamados al 147, no se los arreglan. Expresaron que la falta de luz y las grandes malezas que hay en el barrio contribuyen a la delincuencia y, en el contexto actual, a la proliferación del dengue.

Redacción/MGE