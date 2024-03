Industrias textiles y metalúrgicas se hunden por la crisis económica

El durísimo panorama económico que sufren todos los argentinos a raíz del ajuste brutal que impulsa el presidente Javier Milei, con una indomable inflación que obliga a todos a suprimir cualquier compra que no esté vinculada a los productos y servicios básicos, ya se cobra más víctimas entre los asalariados. Empleados de las fábricas Spar y Mabe suspendieron personal casi al mismo tiempo que distintas plantas textiles hicieran lo propio con un grupo de obreros de áreas de producción.

La fuerte caída de las ventas, en su efecto dominó, amontonó producción en los depósitos de las plantas fabriles y los propietarios, ante la baja de las ventas, ordenaron sin tapujos la suspensión de operarios y el freno en las líneas de producción en todos sus turnos.

Al menos así lo informaron desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional San Luis.

"Mabe ya atraviesa un panorama crítico. Comenzó un período de suspensiones, ya que no tiene ventas. La situación del país hace que nadie pueda comprar un electrodoméstico de alto costo o una moto o algún artículo del hogar importante como una heladera o un freezer. La gente no tiene poder adquisitivo y en consecuencia, las empresas, para no despedir gente, acuerdan con los trabajadores períodos de suspensión y acuerdan que los empleados perciban solo un 80% de su sueldo. Esto lo comunican a los gremios y queda debidamente homologado, pero no es la solución. Y todo hace prever que la situación empeorará", señaló a San Luis 24 el secretario de la UOM San Luis, Roberto Gómez.

"Mabe no tiene todo el personal suspendido. La gente de mantenimiento sigue en labores, pero en producción, nadie. Spar, que fabrica campanas de cocina, hará lo mismo en los próximos días. Es un presente muy complicado y es muy difícil que la situación mejore", añadió el sindicalista. En total entre ambas fábricas, las suspensiones ascienden a 240 obreros.

En el rubro textil el panorama es muy parecido, ya que en la faz comercial las ventas cayeron estrepitosamente. Hasta hace semanas, el porcentaje de merma superaba el 40%, lo que directamente repercute en la industria en el segmento producción.

El segmento textil exhibe en la provincia un importante desarrollo. Pero que en los últimos dos meses las ventas bajaron un 40% y que eso se refleja en algunas suspensiones de turnos y operarios. El drama radica en que si esta coyuntura no se modifica, el próximo paso puede implicar el cierre de fábricas y despidos de personal.

“Volvemos a un escenario y Gobierno similar al que se tuvo con Mauricio Macri. Pero ahí se produjo un impacto más progresivo y ahora se ve algo mucho más directo y que afecta mucho más al trabajador, a la clase obrera. Esto es más global y se da en poco tiempo. En estos meses se ve una caída económica muy fuerte”, destacó Julio Ojeda, secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (Setia) de San Luis.