Un viajero busca recorrer la ruta 40, pero antes pasó por la provincia

Cristian Leiva se aventuró en un desafío que marcará su vida. Hace más de un año salió de su pueblo natal, Villaguay, Entre Ríos, con el sueño de llegar hasta la ruta 40 y viajar hasta Ushuaia.

Actualmente, se encuentra conociendo la provincia de San Luis, dado que es amante de los pueblos y no tiene apuro para culminar su travesía. Lo más llamativo es que decidió recorrer el país en bicicleta sin ningún tipo de entrenamiento previo.

“Inicié el viaje hace un año y casi dos meses con el objetivo de llegar a Ushuaia haciendo la 40 de punta a punta, es decir, que desde acá yo voy a subir al país, o sea, para el norte, La Quiaca y de ahí bajaría hasta Ushuaia. Es un viaje que me va a llevar muchos años, pero justamente lo que busco es tener experiencias personales y profesionales en mi viaje”, contó el viajero en inmediaciones de la plaza Pringles.

El joven de 31 años es técnico en Turismo y busca combinar la profesión y su deseo de conocer el país.

“Estaba cansado de la rutina, como casi todo el mundo, y yo iba solo a recitales de rock. Entonces la adrenalina de estar en lugares desconocidos con gente desconocida me motivó a querer conocer más el país”, expresó.

Mientras se comenzaba a gestar ese deseo terminó de estudiar, compró lo necesario e inició la aventura.

“En la bici llevo ropa de invierno y verano como también herramientas básicas, repuestos, que algunos se me están agotando; por eso necesito mucho trabajar. También todo lo que es para el camping, como carpa, bolsa de dormir y elementos de cocina, cosas de higiene, todo básico y chiquito, pero en total llevo una carga de 70 kilos”, describió.

Me encanta conocer pueblitos. No estoy apurado por llegar a Ushuaia, la idea es disfrutar el momento. Cristian Leiva

Para costear el viaje realiza voluntariados, es decir, trabaja a cambio de alojamiento o comida.

“Hay gente que también me ayuda muchísimo porque me alojan sin pedir nada a cambio”, remarcó.

Al viajar en bicicleta su enemigo principal es el clima, pero solo en dos ocasiones pedaleó bajo lluvia.

“Entré a San Luis justo cuando cumplí un año viajando, el 24 de enero, y desde ese momento estoy en el territorio, entré desde Merlo, hacia La Punilla y de ahí vine para la capital haciendo San José del Morro, La Toma, El Volcán y ahora quiero ir hacia Nogolí, El Trapiche, La Carolina. Después quiero llegar a Córdoba por las sierras y de ahí encarar para el norte de Argentina”, detalló.

Cristian motivó a las personas a arriesgarse y viajar. Recomendó no pensar tanto, porque sino el factor emocional puede impedir la travesía.

“Tampoco hay que romantizar el desapego, pero hay que tener un equilibrio entre el desapego y el apego familiar y emocional. Hay que tener la voluntad de querer viajar, independientemente de si vas en bici, a dedo o en combi”, apuntó.

El trotamundos declaró su amor hacia los pueblos, por eso les dedica mucho tiempo.

“Me encanta conocer pueblitos que suelen estar uno al lado del otro, entonces mi promedio de kilómetros por día es de unos 50, pero depende mucho del pueblo que quiera conocer. No estoy apurado por llegar a Ushuaia, la idea es disfrutar el momento”, indicó.

Cristian destacó la solidaridad de San Luis. “Un montón de gente que me ha alojado, me ha dado un lugar para tirar la carpa, he hecho nuevos amigos, así que todo muy lindo hasta ahora”, comentó.

A través de su cuenta de Instagram (@vagabundeando73) comparte su viaje con relatos y fotografías. “Trato de relatar a modo de diario de viaje todo lo que voy viviendo y las personas que voy conociendo. Cuando esté instalado en Ushuaia pienso hacerlo libro, pero la idea es tener un registro del viaje y que la gente sea parte también”, concluyó.

