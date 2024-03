Piden que haya mayor acceso a los datos sobre el dengue en la ciudad

El dengue avanza y no se detiene. Con un número de casos récord en el país, la provincia no es ajena a la expansión de la enfermedad y Villa Mercedes lleva la delantera en cantidad de contagios en San Luis. Sin embargo, existe un reclamo por un mayor acceso a la información sobre la situación local y sobre las acciones que se realizan para combatirla.

Por eso, la concejala Virginia Lucero presentó un pedido de informe en el recinto, que va destinado al Municipio, pero que también solicita conocer las medidas que se realizan en conjunto con el gobierno provincial en la lucha contra los mosquitos transmisores del virus.

"El boletín epidemiológico oficial determinó que existe circulación viral en San Luis y se supo que Villa Mercedes es la ciudad con mayor cantidad de casos. Pero parece que ni la Provincia ni la Intendencia quieren hablar del tema y empezaron a hacerlo recién después de la muerte de la joven de 23 años", argumentó la edil, que integra el Bloque Unidad Justicialista.

Parece que ni la Provincia ni la Intendencia quieren hablar del tema y empezaron a hacerlo después de la muerte (Virginia Lucero, concejala de Villa Mercedes)

El proyecto fue ingresado el viernes de la semana pasada y tomó estado legislativo este martes, en la última sesión ordinaria del cuerpo. Allí fue derivado a tres comisiones, que serán las que deberán debatirlo y evaluarlo para sacar un despacho y luego votarlo. "Hay un plazo de diez días para ser sacado por la comisión y luego el mismo plazo para que el intendente responda por medio de la autoridad competente", explicó.

Prevención. Las acciones de fumigación y limpieza son vitales para ayudar a combatir a los mosquitos. Foto: El Diario.

En el borrador del texto, hay una serie de artículos que detallan los datos solicitados, para poder luego transmitirlos a la sociedad y que todos estén al tanto del panorama actual en la ciudad, tanto para dimensionar su gravedad como para tomar las mejores decisiones posibles a la hora de la prevención.

Por ejemplo, pide que se informe el número de casos importados y autóctonos de 2024, algo que durante la gestión provincial anterior el Ministerio de Salud se encargaba de comunicar inmediatamente y ahora no está tan claro. Además, la edil pregunta sobre los pacientes que debieron ser internados y los que han sido dados de alta, para entender cómo es la respuesta que está dando el sistema de salud público ante tal situación.

"Otro de los puntos es la identificación de focos de mayor circulación del virus y de contagios. En una de las reuniones, surgió el dato de que la mayor cantidad de casos se da en la zona de la plaza San Martín, es decir, que ellos tienen información, pero no la dan a conocer. Y es importante conocerlo porque al Municipio le sirve para poder ejecutar las fumigaciones, los controles y todo lo que estamos solicitando", sostuvo Lucero.

Otros de los requerimientos son sobre los protocolos de actuación ante las sospechas de una infección, las campañas de prevención para evitar la proliferación de los mosquitos, las medidas tomadas frente a la "falta de mantenimiento de las veras de ríos, caminos, lotes, baldíos y espacios públicos", e incluso las gestiones realizadas por el Gobierno de San Luis para la adquisición de vacunas.

"Esperamos que lo podamos sacar de la comisión y aprobarlo, para que tengamos información certera del día a día y podamos trabajar en conjunto, más allá de las banderas políticas, en lo que realmente afecta a la ciudad", dijo.

Sobre inseguridad: otro pedido "encajonado"

Hace poco la concejala Lucero había presentado otro pedido de informe sobre una situación que también tiene a maltraer a Villa Mercedes.

En aquella ocasión, el proyecto apuntaba a conocer el estado de la inseguridad en la ciudad y todas las medidas que se estaban tomando, tanto desde el Municipio como en conjunto con la Provincia, para frenar la ola de robos y otros delitos que se volvieron frecuentes en la localidad.

Sin embargo, después de que tomó estado legislativo, la solicitud no fue tratada por la comisión correspondiente y prácticamente terminó en el olvido.

"Muchos se enojaron conmigo por este pedido, no salió el despacho y no fue contestado", reveló.