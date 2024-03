Buena Esperanza: médicos venderán empanadas porque no cobran su sueldo

Belén Oyola y Agustín Domínguez, son médicos oriundos de La Rioja. Ambos se instalaron en Buena Esperanza desde diciembre, tentados por iniciarse en la carrera profesional en la provincia. Pero con gran sorpresa el Gobierno de San Luis a cargo de Claudio Poggi no cumple con el pago de sus salarios y ahora organizan una feria para vender las empanadas que producen como medio de subsistencia.

“Nos dijeron que pagaban bien; y cuando dijeron que necesitaban médicos, vinimos porque nos encanta el interior. En La Rioja se paga mucho menos pero al otro día de la guardia ya lo tenés depositado", aseguró Oyola.

Ambos médicos son pareja y se recibieron a fin de año. Viven en una residencia estatal, hasta que puedan costear un alquiler y desde hace casi un mes y medio de no perciben sus haberes.

“Nos ofrecieron estadía, contrato, y todavía estamos esperando. Hacemos empanadas para vender para solventar los gastos”, indicó Domínguez, quien dijo que lo adeudado supera los $400 mil.

"Nos encantan los hospitales zonales, alejados; y decidimos trabajar para el interior. Ya que solicitaban bastantes médicos y no había nadie que quisiera venir, porque son pueblitos alejados, chicos, y con poca población”, agregó el profesional de la salud, quien agregó que trabajan sin contrato

"No nos han pagado y no sabemos si nos van a pagar las guardias que hicimos antes de firmar”, señaló la médica.

Según informaron, comenzaron a trabajar en febrero tres guardias cada uno, labor que el Ejecutivo se comprometió a abonar a las dos semanas posteriores.

"Pedimos aunque sea que nos paguen esas tres guardias. No cobramos lo que íbamos a cobrar a las dos semanas y ya pasaron 40 días”, dijo Domínguez, quien añadió que hay otros colegas que ataviesan la misma situación en los hospitales del sur provincial, inclusive desde enero.

“Buena Esperanza, Fortuna, Nueva Galia se están por quedar sin médico por ese mismo tema”, aseguró.