La concejala Arancibia Rodríguez no acata a la Justicia hace 1 mes

Si uno entraba ayer al patio del Concejo Deliberante, la primera impresión era la de acceder a un festejo. Podían verse globos, carteles y hasta una mesa con sanguchitos y gaseosas. Sin embargo, el aniversario celebrado era amargo para 14 trabajadores del Poder Legislativo de la ciudad. Ayer se cumplió un mes de que la presidenta del cuerpo, Agustina Arancibia Rodríguez, no cumple con una orden judicial que determinó la reincorporación de los empleados.

Los carteles reproducían el fallo de la jueza Valeria Benavídez, del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental Nº 3, del pasado 27 de febrero. El “cumplemés” fue organizado por los empleados damnificados, quienes fueron despedidos a pesar de estar en condición de planta permanente el pasado 2 de enero.

“Hace un mes que venimos a cumplir nuestras tareas, se podría decir, porque nos sentamos en el patio a esperar y no nos quieren dar ninguna”, apuntó Esteban Agustín Badra, uno de los trabajadores despedidos.

“El día que se hizo la inspección ocular por parte del Juzgado para ver si habíamos sido reincorporados, nuestro abogado le pidió explicaciones de por qué no cumplió con la orden judicial. Ella dijo que no iba a dar ninguna. No sé si es algo personal contra nosotros, no le encontramos un motivo justo”, describió el afectado.

Algo que notaron los damnificados es que todos trabajaban, hasta ser despedidos, para concejales del Partido Justicialista. Y una vez que asumió Arancibia Rodríguez en la presidencia, a las pocas semanas fueron desvinculados.

“Lo que sabemos nosotros es que éramos 20 plantas permanentes. A algunos de esos compañeros que estaban designados en esa categoría les hicieron firmar un contrato, sacándoles ese derecho. No sé si es político. Lo sabrán explicar ellos, lo único que te puedo decir es que da la coincidencia que cada uno de los asesores que está acá trabaja con un determinado concejal (del peronismo)”, detalló el empleado.

Desde enero no reciben sus haberes. “Nosotros seguiremos cumpliendo con la orden judicial, venimos todos los días acá, de las 8 a las 14, que es nuestro horario laboral”, apuntó Badra, quien dijo que la jueza ordenó el pago retroactivo de los meses en los que fueron desvinculados.

“Hace un mes que salió la cautelar, pero van noventa días desde el inicio del reclamo. La presidenta también juró para hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y hoy está incumpliendo con un mandato judicial, lo cual es grave, porque nosotros en este lugar hacemos leyes y se supone que somos los primeros que las tenemos que cumplir”, dijo el presidente del Bloque Justicialista, Juan Martín Divizia.

Divizia recordó que la resolución que estableció la planta permanente fue aprobada por el propio Concejo Deliberante el año pasado. El bloque presentó una denuncia penal contra la presidenta del Concejo por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, y entre las razones citaron el despido arbitrario de los 14 trabajadores.

“Al no cumplir con la cautelar, lo que está haciendo es poner en juego al Concejo Deliberante, porque ella actúa en nombre y cuenta del Concejo Deliberante”, remarcó el legislador.

Redacción