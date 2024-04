Crece la convocatoria para la marcha en la Legislatura

Los gremios estatales convocan a participar de la marcha que se realizará este lunes, cuando el gobernador, Claudio Poggi, brinde su discurso para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias en el Congreso Provincial. La concentración será a las 10 en la avenida Juan Gilberto Funes, frente al Shopping, y de ahí marcharán al edificio legislativo.

La intersindical de estatales le exigirá al mandatario la recomposición salarial urgente, que devuelvan a los municipios las partidas presupuestarias que aseguren otra vez sueldos de dignidad y no de indigencia, y concluir con el ajuste a los trabajadores, entre otros reclamos.

Los sindicatos estatales rechazaron el bono de 70 mil pesos que pagó el gobierno provincial, al considerarlo irrisorio. “Los 70 mil pesos no son remunerativos, no van a tener implicancia en el básico, por lo tanto no se reflejarán en la antigüedad y demás. Estos montos no remunerativos no tienen incidencia en el aporte jubilatorio y en la mutual, hoy tan cuestionada y que no está prestando los servicios necesarios que necesitan los afiliados. En este contexto, estamos hablando de un achatamiento en la escala salarial docente”, precisó la secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP), Soledad Correa Amiotti.

El Sindicato Judiciales Puntanos (SiJuPu) informó a toda la comunidad afiliada que ante la falta de respuestas a los reiterados pedidos de audiencia y las declaraciones públicas del Gobernador, resolvieron con los diferentes sectores estatales que van a participar de la marcha del lunes.

El pasado 22 de marzo, gremialistas y trabajadores exigieron una urgente recomposición salarial en las puertas de Terrazas del Portezuelo. Participaron los gremios APTS, AMET, ATE, Sidiu, UTEP, SiJuPu, docentes autoconvocados, trabajadores de la salud y trabajadores de otras localidades como Villa Mercedes, El Trapiche y Merlo, entre otros. Está previsto que estos sindicatos también reclamen en la Legislatura provincial.

“La convocatoria para el lunes se amplió a organizaciones sociales y a los trabajadores de las reparticiones nacionales de San Luis”, señaló el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica.