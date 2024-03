Una madre junta fondos para comprarle anteojos a su hija

La situación económica que atraviesa el país afecta a todos los hogares argentinos y cada vez son más las familias que deben pedir ayuda solidaria para adquirir elementos de primera necesidad. En ese contexto, una madre mercedina solicita la colaboración de la comunidad para comprarle un par de anteojos a su hija Natasha, de diez años.

La menor los precisa para uso cotidiano, hace unos días se le rompieron y ya no puede utilizarlos. Los cristales solos, sin el marco, tienen un valor de doscientos mil pesos.

Daniela Soledad Cejas, madre de la nena, le comentó a El Diario que comenzó a vender empanadas para recaudar dinero, pero quien también pueda y quiera colaborar con algo más puede hacerlo al alias dani.nicol.12 o comunicarse al celular de ella: 2657637244.

“Gracias a Dios, desde que publiqué que vendía empanadas, levanté una buena cantidad de pedidos, de todas formas, mis allegados me dicen que las vendo baratas, pero yo lo hago porque entiendo la situación económica y además me sirve para recaudar más rápido la plata que necesito”, manifestó.

Contó que cuando detectaron que su hija tenía problemas en la visión, hace aproximadamente un año y medio, fue a causa de frecuentes dolores de cabeza. Es por eso que luego de un control oftalmológico debieron comprarle su primer par de lentes.

Sin embargo, en 2023 con la iniciativa del gobierno provincial a través de la Universidad de La Punta (ULP) que realizó controles y entrega de anteojos a todos los niños de las escuelas, un profesional le aumentó la graduación que tenía y pudo adquirir un par nuevo a través del programa.

Necesita unos cristales nuevos sí o sí, porque se le está cruzando uno de sus ojitos y hace mucho esfuerzo para ver (Daniela Soledad Cejas- mamá de la niña).

Cejas detalló que, el marco de los lentes que tienen el aumento que necesita actualmente, se quebró y, como no tenía para comprarle otro, se lo pegó. Pero con el paso del tiempo, se volvieron a romper con el cristal incluido y ya no tienen más arreglo.

“Por eso necesita unos cristales nuevos sí o sí, porque se le está cruzando uno de sus ojitos y hace mucho esfuerzo para ver en la escuela y eso le provoca dolores de cabeza”, expresó y agregó: “El marco que tengo es el primero que le compré y es el que vamos a reutilizar”.

Daniela reveló que no tiene acceso a una obra social y tampoco ingresos para costear lo que sale. También aclaró que sus hijos reciben un dinero por parte de su padre, pero que, al tener una pensión mínima, perciben un monto muy bajo.

“Cuando fui a averiguar precios me dio un golpe muy fuerte y me bajó la autoestima, porque la última vez que yo los compré salieron veintitrés mil pesos con el marco. Entonces, cuando vi que solo los cristales me salen doscientos mil, me impactó porque no sabía cómo iba a hacer para tenerlos”, concluyó Cejas, quien tampoco ha podido acceder a ningún programa estatal que la ayude. Natasha precisa la ayuda de los vecinos para que no continúe esforzando su vista y agravando su salud.