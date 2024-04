Dicen que el cierre de la generativa es por "fallas edilicias"; pero sin escuchar opciones

Por la mañana del sábado, padres, directivos, docentes y estudiantes de la "Etude L’Art Ballet" se reunieron con autoridades del Ministerio de Educación de San Luis en la Escuela Pública Autogestionada N° 11 “Dr. Carlos Juan Rodríguez”, en donde les confirmaron el cierre de la escuela generativa. La explicación del Gobierno fue que se detectaron irregularidades edilicias en las instalaciones donde funcionaba la institución, pero, también, afirmaron que se produce para la desvinculación de la asociación a cargo.

Aunque los padres fueron en busca de diálogo, las autoridades no se mostraron dispuestas a escuchar otras propuestas. "A mí me parece una falta de respeto y un atropello enorme la forma en que se manejaron, notificando por WhatsApp para citarnos a una reunión en la cual no estaban informados los directivos de la escuela y en la que se nos está diciendo una decisión que ya se tomó", indicó Nuria González, mamá de una alumna.

"La escuela se cierra y se hace pase a la escuela ‘Carlos Juan Rodríguez’. De todas formas, la cabeza de la asociación es la directora y el proyecto educativo sin ella no funcionaría porque, en parte, es el éxito que tiene. Yo tengo a mi hija en la escuela; siento bronca, impotencia, tristeza. Yo asistí a la escuela donde quieren hacer el pase provisorio y ya recorrer los pasillos me pone la piel de gallina, porque fue traumático. Como yo hay un montón de papás que sacaron a los niños de esta escuela a la que, hoy, les están proponiendo traerlos sin ningún tipo de consulta", agregó Nuria, consternada y con mucho dolor en su rostro.

Desde el próximo lunes, los estudiantes deberán asistir a la “Carlos Juan Rodríguez”, institución que no eligieron, sino que les fue impuesta por el Ministerio de Educación.

A la reunión informativa asistió Natalia Endeiza (directora de Gestión de Escuelas Privadas y Autogestionadas), junto a su equipo de trabajo. Endeiza fue la encargada de realizar los anuncios, aunque con pocas ganas de dialogar con los padres para buscar opciones.

La mayoría de los tutores explicó y relató las situaciones "tormentosas" que atravesaron sus hijos en la escuela “Carlos Juan Rodríguez”, razones por las cuales no querían que ese fuera el lugar de destino de la generativa de arte.

La directora de la "Etude L’Art Ballet", Carla Celi, expresó: "El objetivo es trasladar a los niños por problemas edilicios, pero ellos no nos están dando la solución de traspasar todo el equipo. Lo que quieren es trasladarlos a la ‘Carlos Juan Rodríguez’ y muchos llegaron a mi escuela justamente porque habían tenido malas experiencias en esa institución".

Si bien en el Ministerio de Educación aseguraron que los alumnos y docentes tendrán un lugar para que la escuela funcione con total normalidad, indicaron que se trata de una transformación hasta que "otra asociación se haga cargo de la misma". Además, adelantaron que solo quienes dependen estrictamente de la Universidad de La Punta para cobrar sus haberes continuarán con sus trabajos hasta tanto dure esta transición.

No es la primera generativa que atraviesa el mismo episodio. Hace poco, en el Molino Fénix se interrumpieron las clases de la misma forma; luego, en La Pedrera. Vale recalcar que el Gobierno planteó el traspaso de las escuelas generativas para convertirlas en escuelas autogestionadas.

"Están en peligro"

La exministra de Educación y actual concejala de la ciudad de San Luis, Paulina Calderón, expresó en sus redes sociales lo angustiante que significa el cierre de un proyecto educativo. "Hoy, las escuelas generativas están en peligro. El gobernador Claudio Poggi y el ministro Guillermo Araujo están cerrándolas, desfinanciándolas o interviniendo", comentó.

"Por supuesto que todo proyecto es mejorable y eso es precisamente lo que esperamos del Estado, que mejore y no que destruya. Cerrar una escuela con cien alumnos de un día para el otro pretendiendo que se reubiquen no son medidas pertinentes", agregó.