Lo imputan por violar varias veces a su hija

Este martes, un hombre de Villa Mercedes fue imputado por un delito que seguramente marcará a su familia para siempre: violar no una, sino varias veces a su propia hija menor de edad. No obstante, si tal acusación se mantiene en pie o no, se sabrá el viernes, cuando se cumpla la prórroga de cuatro días de la detención que solicitó el defensor.

Los fiscales José Olguín y Andrea Court formularon cargos por "Abuso sexual reiterado con acceso carnal, agravado por el vínculo". Germán Anabitarte, abogado de la denunciante, quien es abuela de la víctima, solicitó una ampliación de la declaración de la damnificada.

El defensor Pascual Celdrán, por el contrario, aclaró que la causa no se inició el 31 de diciembre pasado, como sostiene la Fiscalía, sino que fue en 2020.

Por ese entonces, su cliente fue denunciado por abusar de su hija, quien tenía 12 años. "Se hizo una Cámara Gesell, pero, como ella es sordomuda, no dijo nada ahí. La secretaria se enojó y se suspendió esa Cámara Gesell", recordó.

"Después misteriosamente apareció un informe hecho por la psicóloga judicial, que decía que de los dibujos de la nena surgía que había sido abusada", indicó. Celdrán argumentó que era imposible llegar a esa conclusión porque la niña no era capaz de comunicarse y que, por eso, fue suspendida la audiencia.

Olguín, por su lado, remarcó que la Cámara Gesell sí fue realizada y que, de hecho, su informe está incorporado al expediente.