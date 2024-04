Exigen al Gobierno la provisión de insumos y equipos de salud

Autoridades de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) y de la cartera sanitaria provincial mantuvieron este miércoles la primera audiencia de conciliación obligatoria dictada por la Dirección de Relaciones Laborales. La convocatoria resolvió respetar el período de negociación hasta el día 8 de mayo. Pese a la urgente necesidad de los trabajadores del sector, el acuerdo por la recomposición salarial tendrá que esperar. Además, se reclamó por la falta de medicamentos y equipamientos para que los profesionales puedan trabajar en buenas condiciones. El próximo miércoles, a las 10 de la mañana, se volverán a reunir (pasó a un cuarto intermedio).

“El encuentro se dio en un marco de cordialidad, donde APTS y el Ministerio de Salud estuvieron de acuerdo en que los dos estamos a favor de la salud pública y que los pacientes sean bien atendidos”, precisó el referente de Prensa de APTS, Carlos Bellettini.

Las quejas y protestas habían comenzado en todo el territorio puntano por la recomposición salarial, en medio de un contexto de crisis que se profundiza. Es así que surgieron las asambleas para visibilizar las realidades y protestar contra el Gobierno de Claudio Poggi. Si bien el panorama sigue igual, las medidas de fuerza tendrán un parate momentáneo. “Nos comprometimos en este período de conciliación hasta el 8 de mayo, que se puede extender 5 días más. No vamos hacer ningún tipo de manifestación ni asamblea hasta que finalice”, detalló.

El martes se volverán a reunir para continuar con la audiencia de conciliación.

Aunque no pidieron un porcentaje de incremento, esperan que sea coherente con el escenario económico, que ya licuó por completo los haberes. “Queremos un aumento porque hemos tenido una inflación de casi el 80 por ciento desde que tuvimos la última actualización, el año pasado. No pedimos un número, pero debe ser más o menos paralelo a la inflación. Lamentablemente, al no tener ningún tipo de propuesta, surgieron las manifestaciones”, describió.

En la reunión plantearon la falta de medicamentos y equipamientos que se advierte en los distintos hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la provincia. “Hay escasez de remedios y se observan aparatos que no funcionan. El Servicio de Ecografía del Hospital Pediátrico no está trabajando porque el equipo está roto y no lo arreglan; es esencial para este nosocomio”, denunció.

También requirieron que se terminen los acosos y amenazas, como sucedieron en el Policlínico Regional de Villa Mercedes y en la Maternidad “Dra. Teresita Baigorria”. El gremio le explicó al Ministerio de Seguridad que cuando se realizaron las asambleas el jueves pasado en todos los centros de salud, la directora del nosocomio de la ciudad de la Calle Angosta, Berta Arenas, se reunió con los jefes de servicio diciéndoles que no concurrieran a la asamblea que no estaba autorizada.

“Nosotros ya habíamos informado al Ministerio que íbamos a concretar estas manifestaciones y ella decía que estaba prohibido. Según sus declaraciones, manifestó que se sintió intimidada cuando llegué al Policlínico y que por eso llamó a la Policía. A partir de la asamblea, personal del hospital comenzó a pasar con una planilla tomando asistencia dos o tres veces a la mañana a los distintos profesionales de las carreras sanitarias. No nos oponemos a que se nos controle, pero que se haga con todo el personal del hospital”, puntualizó.

En la reunión, APTS indicó que al no haber aún una recomposición salarial, podría surgir la posibilidad de reducir la carga horaria. Ahora aguardan el próximo encuentro. “Esperemos que haya una solución y el Ministerio tenga alguna propuesta”, concluyó.

Protesta. El jueves pasado, en el Hospital Pediátrico, hubo asambleas. Para evitar nuevas manifestaciones, al día siguiente dictaron la conciliación obligatoria.