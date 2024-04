"Sin la gratuidad, muchos no podrían formarse"

Frente a las medidas económicas dispuestas por el gobierno nacional que ponen en vilo la continuidad de la educación pública y el comienzo del segundo cuatrimestre, la comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) en Villa Mercedes, se sumó a los reclamos y se prepara para la marcha nacional del martes que, en la provincia, se llevará a cabo tanto en la ciudad como en la capital puntana. Por eso, pintaron una bandera y crearon carteles para llevar a la plaza San Martín.

Julieta Bertolino tiene 26 años y es estudiante de Trabajo Social. Le comentó a El Diario que la dificultad que está atravesando el lugar de formación académica la tiene muy preocupada porque ella es de San Luis capital y alquila en Villa Mercedes y la incertidumbre de no saber si comenzará el segundo cuatrimestre la afectaría no solo en sus estudios, sino también su residencia en la ciudad.

“Estamos en un panorama muy incierto, sobre todo para quienes venimos de otra localidad, porque se ponen en juego un montón de aristas. Pero como decimos en los espacios comunes de reflexión, esto no perjudica solo a mi situación individual, sino que hay un montón de estudiantes que, de no ser por la gratuidad de la universidad, no podrían acceder nunca a formarse como profesionales”, indicó.

En los pasillos de la casa de estudios, docentes, no docentes y estudiantes realizaron cartelería para salir a las calles el martes y defender sus derechos. La intervención artística fue ayer y buscó no solo prepararse para la marcha, sino también para visibilizar la problemática a través del arte.

“Queremos mostrar mediante imágenes y palabras la situación que estamos pasando y la importante necesidad de que todos puedan participar de la lucha”, expresó Claudia Ferreyra, profesora de la UNSL. El encuentro también fue para conocer, reflexionar y compartir entre los asistentes la grave situación que está viviendo la universidad.

El clima de intranquilidad invade el espacio de enseñanza y aprendizaje. El Estado atenta contra los sueños de una gran cantidad de estudiantes y egresados que se forman en el lugar.

María Lucía Ruiz, doctora en química, manifestó su preocupación por el posible arancelamiento de la universidad y la pérdida de oportunidades que esa medida generaría. “Por ejemplo, sin una beca para estudiar en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), jamás hubiese podido realizar mi doctorado, ni siquiera pensarlo, y que hoy peligre su continuidad es alarmante”.

Otra de las docentes involucradas es Yanina Paola Maidana, quien remarcó la importancia de la presencia de la institución en la ciudad. “Personalmente, soy la primera generación de profesionales de mi familia, con un papá albañil y una mamá empleada doméstica, y eso es gracias a la universidad pública, libre y gratuita”, concluyó.