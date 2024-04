El Municipio de San Luis no hizo propuestas salariales y ATE amenaza con volver a parar

Sin propuestas, sin acuerdo. La Municipalidad de San Luis no alcanzó propuestas de mejoras salariales y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) insistió con parar de nuevo, tras la segunda audiencia de conciliación obligatoria dispuesta por el Programa de Relaciones Laborales.

Los integrantes del Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis junto a delegados y delegadas de ATE en el municipio participaron de esta reunión trunca.

“Lamentablemente, desde el ejecutivo municipal no se realizó ninguna propuesta de recomposición salarial, por lo que no se llegó a ningún acuerdo entre las partes. La ley fija por este motivo, un cuarto intermedio de cinco días más (plazo que no se podrá extender)”, reconoció ATE San Luis a través de un comunicado.

Desde la institución gremial se dejó claro “que de transcurrir los tiempos legales que dicta la conciliación y no haber ninguna propuesta por parte del ejecutivo, se continuará con las medidas de fuerza para exigir nuevamente recomposición salarial, ya que los trabajadores y las trabajadoras municipales han quedado hace meses por debajo de la línea de la pobreza”.

La última reunión antes de la conciliación se desarrollará el próximo 6 de mayo. “De no llegar a ningún acuerdo se inicia inmediatamente el plan de lucha”, adelantaron.