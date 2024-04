Sin precisiones: el Gobierno dice que no sabe qué va a hacer con el Centro Oncológico

En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Claudia Spagnuolo, confirmó que el Gobierno de la Provincia evalúa el traslado del Centro Oncológico Integral al Hospital Central "Ramón Carrillo".

"Estamos trabajando en equipo entre el Ministerio de Salud, la dirección del Hospital Carrillo, la dirección del Centro Oncológico, evaluando la posibilidad de darles una mejor atención a los pacientes oncológicos, y dentro de esa mejoría en la calidad de atención, hemos evaluado la posibilidad de trasladar completamente el Centro Oncológico al Ramón Carrillo, al ala que está en desuso", confirmó Spagnuolo.

Además, indicó que no planeaban dar explicaciones: "Nuestra intención no era hacer un anuncio ahora, porque no estamos seguros de si lo vamos a trasladar. Estamos evaluando la opción. Como se hizo público queremos transmitir tranquilidad", manifestó la ministra.

La conferencia se realizó mientras los pacientes y familiares autoconvocados protestaban en las inmediaciones del Centro Oncológico Integral.

Sin dar precisiones ni certezas, la ministra expresó: "No les puedo decir con exactitud qué es lo que sí se va a hacer, seguramente va a ser alguna política de Estado que disponga el Gobernador. Lo que les puedo decir es que lo que no se va a hacer es que vuelva a ser la residencia oficial de los gobernadores. El gobernador está dispuesto a seguir viviendo en su casa".

Entre lágrimas los manifestantes pedían empatía por parte del Gobierno de la Provincia.