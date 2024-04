Piden explicaciones ante posible traslado del Centro Oncológico

Pacientes que padecen cáncer se preguntan qué pasará con el Centro Oncológico y por eso piden explicaciones al gobierno provincial. Afirman que la incertidumbre creció en demasía por la atención y los servicios que se brindarán en caso de ser trasladado a un ala del Hospital Central "Ramón Carrillo".

Al respecto, Zoraya Trueba (paciente del centro), afirmó que necesitan que el Gobierno desmienta o confirme los rumores, ya que al padecer enfermedades oncológicas, la fragilidad aumenta y la falta de certezas se convierte en una enemiga.

"Como vengo explicando, se está hablando de un posible traslado del Centro Oncológico Integral al Hospital 'Ramón Carrillo'. Como sabemos, este centro lo hizo el exgobernador en su momento y ahí, justamente, tenemos una atención personalizada, muy cuidada y respetada. No la queremos perder como pacientes. No es que como pacientes oncológicos debemos tener un privilegio, no. Pero en el 'Ramón Carrillo', hoy por hoy, te dicen que dentro de 72 horas se van a comunicar con vos para darte el turno, cosa que nunca hacen", dijo.

"Imaginate esta situación trasladada a un centro oncológico. Como paciente hablo, y en nombre de todos los pacientes oncológicos, no podemos esperar. Nos gustaría que si esto es un rumor, que lo aclaren en el Gobierno", agregó.

Indicó que resulta innecesario y contraproducente la persistencia de esta incertidumbre por todo lo que ya vienen atravesando como pacientes oncológicos. "No tenemos por qué tener angustia, este estrés, estar pensando en dónde vamos a ir a parar, dónde nos van a atender. Hablaba con pacientes que no saben cómo van a hacer para llegar al 'Ramón Carrillo' si llegan a trasladar el Centro. Me decían: 'A mí el Centro Oncológico me queda bien, si tengo que ir al 'Carrillo' me tengo que tomar tres colectivos, y si tengo que ir en remis cuánto me va a salir'", apuntó.

Además, señaló que actualmente hay faltantes de medicamentos en el Centro Oncológico. Afirmó que para tener acceso a los remedios requeridos deben ir al Ministerio de Salud, en Terrazas del Portezuelo, donde se les hace la entrega. Esta situación también le suma complejidad a la realidad que experimentan como pacientes.

"En el Centro Oncológico tenés todo para tu atención, no solo para tu enfermedad, sino también para tu cabeza, el psicólogo, el traumatólogo, los enfermeros. Es todo tan personalizado y cuidado, hay guardia las 24 horas. Vas ahí y salís con una tranquilidad porque hay un equipo médico de primera", afirmó.