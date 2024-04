Hay malestar en los comercios por excesivos montos de la luz

En Villa Mercedes crece el malestar de los comerciantes por las cifras de las nuevas boletas de electricidad. El tarifazo, que ya se esperaba tras el anuncio de la quita de subsidios por parte del gobierno nacional, finalmente llegó y siembra incertidumbre en la cruda realidad económica que vive la Argentina. En algunos casos, los montos llegan a superar el millón de pesos.

“Hay preocupación y muchísimo enojo. Por dar ejemplos, en algunos supermercados de barrio les ha llegado $1.100.000 de luz. Un almacén de barrio que tenga tres heladeras para bebidas, un freezer para los congelados y una exhibidora hoy no se salva de unos $300.000 o $350.000. Es una barbaridad”, mencionó Darío Sánchez, el secretario de la Cámara de Comercio de la ciudad de la Calle Angosta. Además, agregó que para el sector gastronómico la situación se pondrá aun peor, ya que todavía no llegan las facturas del gas con el aumento del 300% previsto para mayo.

El mayor drama lo viven los comercios de proximidad, ya que son los que tienen menos solvencia para afrontar el complicado panorama. “En este rubro es donde hemos notado el mayor cierre de locales, porque no pueden aguantar semejante golpe al bolsillo”, afirmó Sánchez y explicó: “Los márgenes para pagar estas boletas no dan, porque no están las ventas necesarias. Porque a todo esto hay que sumarle una caída de entre el 35% y el 45% en el consumo de la gente, que arrancó a finales de diciembre. Hasta las Fiestas más o menos se soportaba, pero desde enero en adelante comenzó la baja”.

En lo que va del año, el consumo en los negocios de proximidad cayó entre un 35 y un 40%.

En la provincia, los aumentos fueron aprobados tras audiencias públicas por la nueva Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Crpee), presidida por Laura Giumelli. La Resolución N° 15-CRPEE-2024 publicada en el Boletín Oficial tiene presente la quita de subsidios por parte de la Nación. De esta manera, el organismo oficial fijó los lineamientos que Edesal debe seguir como empresa distribuidora al momento de establecer los cobros, tanto a comercios como a particulares.

“Yo creo que la primera medida debería ser recomponer los ingresos, porque nosotros ya no podemos bajar los precios. Si los conservamos es porque resignamos rentabilidad, para ver si podemos vender un poco más, pero si a esto le sumamos los nuevos valores de los servicios, es imposible. Tenemos que ver de cuánto va a ser el aumento del agua, no tenemos información de si la Provincia va a adherir a lo que se habla a nivel nacional, que es cerca del 200%”, dijo el secretario de la Cámara mercedina.

Por otro lado, el representante añadió que las listas de precios de los proveedores no paran de sufrir modificaciones. El pollo y los huevos tuvieron múltiples subas en las últimas semanas. Los lácteos también se dispararon entre un 12% y un 15%. “Ahora, en abril, tenemos que ver qué incidencia van a tener las boletas de la luz en las grandes empresas, porque no solo nos afecta directamente a nosotros, sino en donde arranca la cadena de valor de los productos y que se traslada a precios. La suba en la nafta va a impactar en los fletes; la inflación de este mes y de mayo va a ser muy jodida”, expresó Sánchez.

Medidas para afrontar el nuevo tarifazo

En la mayoría de las provincias se multiplicó varias veces el monto a pagar por el uso del servicio eléctrico, tanto para uso particular como comercial.

En Córdoba, Misiones y Entre Ríos, los gobernadores anunciaron cuotas para el pago de las facturas; lo mismo hizo la cooperativa de Río Grande, en Tierra del Fuego. Solo Salta va en contramano y frenó las actualizaciones.

En todo el interior del país, la tarifa de electricidad es más alta que en el AMBA, con lo que los usuarios parten de pisos superiores para enfrentar las subas.

A su vez, a partir de hoy, las tarifas del gas registrarán un nuevo aumento con un impacto que se verá reflejado en mayo.

Redacción/MGE