Leticia Maqueda, una de las voces en contra de vender la Casa de San Luis en Buenos Aires

La escritora e historiadora Leticia Maqueda se manifestó en las redes sociales en contra de la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de deshacerse de la Casa de San Luis, una medida que el gobernador Claudio Poggi anunció en su discurso de apertura de las sesiones legislativas.

La pensadora -que gran prestigio en el ambiente cultural de la provincia- dijo que tomó “con gran pena” el anuncio del primer mandatario y dijo que el edificio que está en el barrio de Recoleta en Buenos Aires es parte del patrimonio cultural no solo de modo material, sino también inmaterial.

El escrito fue republicado por la página de la Junta de Historia de San Luis, presidida por Raúl Fourcade. "Con pena y tristeza acompañamos las palabras de Leticia Maqueda", dijeron en el posteo.

La Casa de San Luis en Buenos Aires. Un patrimonio cultural que no le debe ser arrebatado al pueblo puntano ni tratado como una mercancía.

Con gran pena escuché decir al gobernador en su discurso en la Legislatura, que tiene previsto vender el inmueble en donde funciona la Casa de San Luis en Buenos Aires.

El edificio es parte de nuestro patrimonio cultural no solo material, sino también inmaterial por cuanto es el rostro de la Provincia de San Luis en Buenos Aires. Por sus nobles características constructivas, sus pisos de roble de Eslovenia, sus paredes estucadas y decoradas algunas de ellas a mano, los increíbles vitrales del techo y los rosetones que acompañan la escalera de la entrada principal de la casa, por su decoración con elementos propios de nuestra identidad puntana, hacen que sea valorada y visitada por entendidos en patrimonio y es motivo de orgullo de los puntanos que la visitan y que concurren a ella a reuniones culturales o bien para la realización de trámites diversos.

Pertenece a los sanluiseños y acompaña la vida de la Provincia desde los tiempos de regreso a la vida democrática, ha contemplado las obras de artistas puntanos de relieve que han realizado en ella exposiciones, y también a escritores que han presentado sus obras literarias. Ha sido espacio para disertaciones de diversa índole dadas por personalidades destacadas, que abarcan todo el abanico cultural. Sus muros han contenido homenajes a los grandes de nuestra cultura sanluiseña y contemplado las reuniones sociales y celebraciones patrias que reúnen a los puntanos que viven en Buenos Aires y sienten la Casa como propia, el hogar que en la distancia los reúne en el calor compartido del afecto al terruño natal. Ha sido visitada por gobernadores de distintas provincias y personalidades destacadas de la política nacional con motivo de reuniones y también de audiencias de quienes nos han gobernado. También cotidianamente ha contenido y contemplado el dolor y la pena de puntanos de escasos recursos que por razones de enfermedad son acogidos y acompañados por el Departamento de Salud en su permanencia en la Capital. El inmueble guarda la memoria de una parte de nuestra historia política, social y cultural reciente.

Los bienes que constituyen nuestro Patrimonio Cultural ya sea que estén declarados como tales o no, no merecen ser tratados como mercancía utilizable para obtener dinero para usos diversos, ya que ellos por su belleza, simbología o contenido, son parte del alma del pueblo y en tal carácter son dignos de valoración, cuidado y preservación. Es por ello que vender el valioso inmueble en el que funciona la Casa de San Luis es no poder comprender lo que el Bien significa desde su valor patrimonial. Pienso que un gobierno que no puede comprender el valor del Patrimonio, su belleza y su significación no está pudiendo intuir o interpretar lo que el pueblo guarda secretamente en su corazón.

Es loable la intención de reacondicionar o bien construir a nuevo un hospital, ¿quién puede negar esto?, nadie. Pero los dineros tienen que buscarse en otro lado y no en aquello tan valioso y que constituye un patrimonio cultural que es propio del pueblo puntano. Cuando se trata de bienes culturales que de algún modo tocan el sentir de un pueblo, no todo es vendible, ni plausible de ser convertido en mercancía. El derecho al disfrute de los bienes culturales es un derecho humano que debe ser respetado. Los puntanos tenemos derecho al disfrute de la hermosura de la Casa de San Luis que nos enorgullece y muestra con belleza nuestro rostro en la capital del país

Por todo esto mi tristeza es grande ante este anuncio que ojalá no se concrete.