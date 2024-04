Nueva protesta por la atención deficiente a la discapacidad

Familiares de personas con discapacidad volvieron a reclamar ayer en la sede central de Dosep para pedir por soluciones ante la deficiente prestación que sufren sus hijos. Fueron recibidos por autoridades de la repartición, quienes se comprometieron, otra vez, a darles una pronta solución a los inconvenientes que tienen desde hace varios meses.

Indicaron que son múltiples los problemas que tienen, que van desde atraso de pagos a dificultades para la asistencia en distintos servicios, como el transporte. Por estos requerimientos ya fueron recibidos previamente, pero hasta ahora solo obtuvieron promesas vacías.

Los familiares y el secretario de Personas con Discapacidad de la Provincia, Luis Giraudo, se reunieron con la coordinadora de Dosep, Teresa Nigra, y funcionarios de la repartición, donde los primeros pidieron una solución urgente a los inconvenientes que tienen diariamente con la institución, que se agravan cada vez más con el tiempo.

Tras más de una hora y media de reunión, el Gobierno se comprometió a darles una solución a los familiares con hijos con discapacidad.

Maximiliano Giménez, quien tiene un hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA), precisó que quedó el compromiso de que muchos problemas se podrán resolver y dijo que en el transcurso de los días se podrá constatar si Dosep cumple con sus promesas. Hubo otros puntos que no se pudieron solucionar.

Uno de los temas que acordaron fue el pago de los reintegros. “La coordinadora dijo que la mayoría se van a pagar en estos días y si a algún afiliado no se le paga por algún determinado inconveniente, deberán acercarse a Dosep para saber la causa”, señaló.

Un reclamo que siempre generó quejas entre los familiares de personas con discapacidad fueron las demoras para la generación de resoluciones de prestaciones. En los últimos años, padres o familiares presentaban la documentación requerida por la obra social hacia finales de año, o en enero, para solicitar estos servicios.

“Muchas prestaciones se vencían ahora, el 31 de marzo, porque supuestamente pasaban a una auditoría. Ahora, tras las auditorías, se van a renovar hasta el 31 de diciembre todas las prestaciones. Esto nos tenía muy preocu-

pados porque necesitábamos de esa resolución para el contrato con los prestadores”, detalló.

El Ejecutivo puntano prometió solucionar otros servicios. “Se va a renovar la prestación de asistente domiciliario o de transporte para los afiliados que ya tenían la prestación. Para los casos que se va a solicitar por primera vez deberán pasar por una auditoría y luego se les otorgará la prestación”, señaló.

También informaron que Dosep renovó los convenios con centros de atención en otras jurisdicciones, para que los afiliados puedan realizar los tratamientos o controles fuera del distrito puntano. “Podrán seguir con sus tratamientos en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires”, manifestó.

Sin embargo, no hubo solución en el tema del plus que se le paga a los prestadores. “El Colegio de Psicólogos ya anunció oficialmente que cobrarán un plus que no tiene reintegro a los afiliados de Dosep, como también otros centros proceden de la misma forma. Lamentablemente, no hubo una solución porque la coordinadora alega que en la repartición no tienen los recursos financieros necesarios y, por lo tanto, no pueden hacer frente a estos nuevos gastos en valores. De nuestro bolsillo saldrá el plus para que nuestros hijos sean atendidos por los profesionales”, describió.

Los múltiples inconvenientes generados por la atención deficiente de Dosep para las personas con discapacidad tuvo un impacto directo y negativo en la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos.

Cruces con Nigra

Giraudo tuvo algún cruce con Nigra en la reunión celebrada ayer en la sede central de la obra social de los empleados estatales provinciales, aunque aclaró: “No vine a acompañar a la coordinadora de Dosep, sino a las familias, porque detrás de ellos hay una persona con discapacidad. En la reunión no hablé y no puse trabas. Esto no es una bandera política, no es política, es discapacidad y quiero que se entienda eso”, manifestó.

Redacción/MGE