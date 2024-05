La escuela "Tomás Ferrari" busca que le donen una heladera o un freezer

La comunidad de la Escuela N° 106 "Tomás Ferrari" apeló a la solidaridad de la comunidad de Villa Mercedes y pidió que alguien le done una heladera o un freezer, ya que los que tenían se les rompieron y no cuentan con los fondos para poder reponerlos.

El establecimiento se encuentra en el corazón del barrio Colón, sobre calle Paunero, entre General Mulleady y Colón, antes de llegar al Altos del Oeste. La directora, Andrea Tello, mencionó que buscaron presupuestos para arreglar los que ya tenían, pero que los técnicos le aseguraron que no les convenía. "Ya le comunicamos la situación al Ministerio de Educación, y se han preocupado por esto, pero no es la única escuela que necesita insumos. Le comentamos a un grupo de padres la necesidad y de esta forma decidimos llevar el pedido a la comunidad", explicó.

A la escuela asisten unos 500 alumnos y alumnas de todos los niveles; inicial, primario y secundario. "El tema es que les estamos dando la copa de leche, y hace poco comenzamos con las viandas en el almuerzo. Si bien ahora con las bajas temperaturas no es tanto el problema, no queremos que cuando vengan los días de calor las comidas pierdan la cadena de frío", mencionó la directora.

A su vez, dijo que a los estudiantes les entregan yogurt y que tuvieron que pedirle al proveedor que se los lleve en ciertos horarios para poder dárselos inmediatamente, ya que no tienen la posibilidad de refrigerarlos.

Al principio tuvieron la idea de juntar dinero o hacer alguna actividad entre los que forman parte del centro educativo, pero luego vieron que no iba a ser posible. "Todo está caro, la situación económica está muy difícil para todos, pero igual apelamos a la solidaridad y no perdemos la esperanza de ver si alguna persona generosa nos puede donar una heladera o un freezer, aunque sabemos que no es fácil", dijo Tello.

La autoridad contó que por ahora son 400 viandas las que reciben por día, solamente para el nivel inicial y el primario. Una tanda se la llevan por la mañana y la segunda por la tarde, ya que no tienen para poder conservarlas. El inconveniente es que a veces un curso cambia de horario y es complicado guardarlas sin frío.

La directora señaló que prefieren no manejar donaciones de dinero para evitar posibles complicaciones, pero que cualquier vecino, empresa o institución que pudiera regalarles lo que necesitan pueden presentarse en el edificio de la escuela, de 7:20 a 18.

"Es una necesidad, muchas veces los niños se golpean, viene el servicio de emergencias, nos pregunta si tenemos hielo y no hay porque no tenemos heladera, es algo tan simple, pero nos falta. Muchas veces también tienen sed y las usamos para poner botellitas con agua fresca", sostuvo Tello.