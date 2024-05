Vecinos del barrio Kilómetro 4 solicitaron el arreglo de luminarias

Vecinos del barrio Kilómetro 4 reclamaron el arreglo de luminarias. Aseguraron que, por la oscuridad que hay en la zona, aumentaron los hechos de inseguridad. También solicitaron presencia policial para que proteja y recorra el complejo urbanístico. Ya realizaron múltiples reclamos a la Municipalidad, pero no han recibido ninguna solución.

Antonella Ortiz, vecina del lugar, le comentó a El Diario de la República que han ido y protestado hasta el cansancio a la Comuna, pero que la única respuesta que obtuvieron es que se comuniquen al 147.

“Hace dos años que mando mensajes para manifestar los problemas que tenemos en el barrio y la verdad es que ya me cansé de que no me dieran bolilla”, manifestó Ortiz.

Agregó que también tienen inconvenientes con el agua. “Por ejemplo, yo vivo en el fondo y ahí tenemos un agua que no podemos consumir, porque muchas veces es de color marrón o sale como con espuma. Es realmente un desastre”, expresó la mujer.

Abandonados y privados de las necesidades básicas, así se encuentran los habitantes del Kilómetro 4. El Municipio parece no escucharlos, a pesar de la gran insistencia que manifiestan las personas.

La oscuridad no es el único inconveniente, sino también la inestabilidad de un poste que está ubicado en la puerta de una vivienda y que ya se cayó una vez, y ahora corre peligro de tumbarse nuevamente.

“El año pasado, cerca de noviembre, una tormenta me tiró el poste de luz que hay en el frente de mi casa; me rompió la reja y la ventana. Yo reclamé muchas veces al área de alumbrado público para que me movieran de lugar ese poste por lo que había pasado, pero vinieron a colocarlo de nuevo en el mismo lugar”, relató con indignación Edilia González, vecina del barrio.

Añadió que en la actualidad está flojo y a punto de caerse; además, no tiene foco. Otro de los problemas que les trajo ese poste es que dejó un cable cortado con electricidad. “Hace unos días largó chispas y la verdad es que me da miedo que caigan en mi casa”, concluyó González.

Luciana Nievas, otra de las vecinas consultadas por El Diario, manifestó una gran preocupación por la falta de luminaria y dijo que donde hay luz está mal colocada, porque explicó que en una de las zonas hay un foco que se mueve y alumbra el campo, y no a las casas, como debería.