Una charla ESI con sabor a adoctrinamiento político

Dice el refrán popular que “al arbolito hay que enderezarlo desde chiquito”. Y para eso, qué mejor que adoctrinar a madres y padres, quienes tienen en sus manos la formación de los más pequeños. Así se maneja, impúdicamente, la gestión actual. Un hecho reciente a nivel de Educación destapó la olla y dejó indignados a un grupo de tutores.

La Subdirección de Educación Sexual Integral, que presta funciones bajo la cartera de Guillermo Araujo, concreta diferentes charlas “de concientización” en establecimientos de la provincia. Una de las más recientes se dictó en la Escuela N° 172 “Misiones" y estuvo dirigida a las familias de los alumnos.

“El ABC de la ESI”

El encargado de la capacitación fue el propio titular del área, el docente de Filosofía Alberto Lazo. Pero lejos de aprovechar la ocasión para enseñar lo elemental de un tema tan importante, usó el tiempo de los presentes para despotricar contra la gestión anterior.

“El gobierno anterior, en vez de comprar alcohol en gel y barbijos para que los chicos no perdieran la asistencia a clases en pandemia, prefirió hacer la Circunvalación. Así están las cosas”, dijo irónicamente luego de introducir una temática alusiva a la empatía y los tiempos de aprendizaje de los niños.

En cada oportunidad que tuvo, aludió a que la actual gestión está “haciendo las cosas bien”. La cuestión es que, en más de una hora y media de diálogo, se ocupó de defenestrar (entre otros tópicos de diálogo) y desatendió el motivo principal de congregación: la ESI. De este modo, la disertación dejó más dudas que respuestas.

“No me gustó que atacara tanto al gobierno anterior. Fue una charla muy politizada”, protestaban por lo bajo varias madres y padres que habían postergado sus quehaceres para cumplir con el encuentro. Optaron por no manifestarlo abiertamente para evitar problemas, pero la indignación fue tajante. Varios se levantaron antes de tiempo; parece que lo abordado no motivó lo suficiente para completar el ciclo.

Habrá que ver cómo se despliegan las próximas convocatorias. Por ahora, todo va en línea con el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci, con tintes maquiavélicos.