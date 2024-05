La Nación se despegó del conflicto en Misiones: "La provincia debe buscar una solución"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que las protestas en reclamo de mejoras salariales impulsadas por trabajadores de la Policía, la salud y la educación en Misiones son "tema de la provincia” y despegó a la Nación del conflicto.

“Conversé con el gobernador y nos pusimos a disposición. Pero es un tema al que claramente tiene que buscarle una solución la provincia. El Gobierno (nacional) no puede meterse a tratar de solucionar los problemas porque ellos tienen sus metodologías”, dijo Francos.

El ministro de Javier Milei indicó que el gobernador Hugo Passalacqua “cuenta con el apoyo” de la Casa Rosada, aunque no ahondó en posibles líneas para buscar un acercamiento de las partes. “En función de que hay un reclamo policial y de que un sector de la Policía paró, la ministra Bullrich inmediatamente se puso a disposición con las fuerzas federales para garantizar la seguridad en algún lugar donde no esté la Policía presente, pero no ha hecho falta”, se limitó a decir en Radio Rivadavia.

El conflicto en Misiones cumple, este viernes, ocho días. En la víspera la Policía rechazó una oferta salarial por insuficiente y la tensión aumentó.