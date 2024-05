El fiscal sostiene que Anahí fue asesinada por venganza

Según la fiscalía, Anahí Robledo habría sido asesinada por venganza. Al detenido se le formularon los cargos por presunto homicidio doblemente calificado por ensañamiento y venganza transversal. A su vez, la defensa del sospechoso solicitó una prórroga de ocho días y se abstuvo de declarar.

En la tarde de este sábado en una audiencia se le formularon los cargos al detenido por el asesinato de Anahí Robledo.

Según explicó el abogado del detenido, Ariel Becerra, la hipótesis de la fiscalía es que él la habría asesinado por venganza, para hacer sufrir a la madre de la adolescente. La hipótesis se basa en los dichos de la madre pero no hay denuncias o elementos probatorios que la avalen.

El abogado indicó que en la casa del detenido la Policía encontró una campera con supuestas muestras hemáticas y esperan los resultados de la pericia.

Según Becerra, el detenido sostiene que “no tiene nada que ver con el hecho, niega toda acusación de que él haya participado y matado a la menor”.

El abogado indicó que no tienen datos claros sobre la hora de muerte de la adolescente. “Las personas que se habrían comunicado manifiestan que la última comunicación que tuvieron fue a las 6:21 y 6:22 de ese mismo día en la mañana, pero son comunicaciones de texto, no ha sido de voz ni verbal por una llamada. Entonces la fiscalía entiende que ese es el límite para decir que desde allí en adelante se puede haber producido el hecho pero no sabemos si el agresor pudo haber utilizado el teléfono también”, explicó Becerra.

La última persona que habría visto con vida a Anahí sería su madre que estuvo con ella hasta las 22 del día anterior, según dijo Becerra. A su vez, indicó que la madre al encontrarla habría llamado al detenido antes que al 911.

Si bien hay versiones que indican que la pareja estaría separada, habrían mantenido el contacto.

Un vecino escuchó ruidos anormales en el horario en el cual la madre se habría ido de la casa, dejándola sola a la joven, pero al no oír gritos de auxilio no le dieron importancia, contó el abogado.

El detenido permanecerá en una comisaría local durante los ocho días de prórroga.