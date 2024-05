Los cortes de gas ya afectan a las industrias puntanas

Mientras hacen malabares para sostenerse en este contexto inflacionario y de absoluta recesión, varias industrias puntanas recibieron un duro cachetazo en las últimas horas, cuando muchas empresas con asiento en la provincia recibieron por parte del gobierno nacional un escueto aviso que les anunció cortes en el suministro de gas para sus máquinas. Esto se tradujo en las primeras interrupciones en sus producciones lo que, a su vez, podría derivar en más suspensiones de personal.

La información fue confirmada ayer por el titular de la Cámara Industrial de San Luis, Eduardo Mirengo. "Lamentablemente distintas fábricas me comentaron lo sucedido y me enviaron copias del decreto nacional que establece los cortes de gas a aquellas plantas industriales que tienen contratos interrumpibles de gas. Esto es un duro golpe para la industria porque la deja sin producir. Este miércoles por la noche ya se produjo el primer corte en fábricas como Polimetal, que depende en gran medida de este combustible tan importante para la producción", señaló.

"Nos informaron de algunos cortes, incluso para plantas fabriles que cuentan con servicio de gas ininterrumpibles. Sin embargo, desde el gobierno nacional lo ejecutaron de un día para el otro. Y con menos tiempo también en otras fábricas. Este jueves al mediodía le informaron a una fábrica que ese mismo día, desde la hora cero, ya no podían usar gas. No está en condiciones el transporte, ni los ductos ni la infraestructura nacional para satisfacer en esta época a toda la demanda. Esto genera un daño enorme a la producción, sin gas no se puede trabajar y no solo perjudica al empresario, sino que también va en detrimento de los trabajadores", agregó Mirengo

El dirigente mantuvo ayer reu-

niones con sus pares del polo industrial mendocino en pos de acordar políticas comunes para paliar la crisis que castiga a la industria en todo el país. El encuentro se desarrolló en la capital mendocina.

Cortes de gas por el frío

A su vez, en una comunicación que encendió las alarmas de todo el sector industrial a nivel federal, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Carlos Casares, envió una nota a las principales transportistas y distribuidoras de gas del país en la que les pidió que identifiquen y cuantifiquen los contratos de gas interrumpibles que puedan recibir cortes durante los próximos días debido al aumento de la demanda como consecuencia de las bajas temperaturas. La medida afectará a estaciones de servicio con GNC, industrias y grandes comercios.

Esta decisión sorprendió al sector industrial, pero las temperaturas pronosticadas están por debajo de lo habitual para esta época del año y por ello muchas recibieron el aviso de corte inminente junto al decreto que respalda esa acción.

Fuentes vinculadas al Enargas subrayaron que el Gobierno se vio sorprendido por la situación climática, ya que las plantas compresoras para ampliar la capacidad del Gasoducto "Néstor Kirchner" no están terminadas y la importación prevista para estos meses se quedó corta frente a la mayor demanda.

A raíz de ello, la semana pasada las distribuidoras ya tuvieron que cortarle el suministro “interrumpible” a más de cien estaciones de servicio que comercializan Gas Natural Comprimido (GNC) para vehículos, por lo que se suspendió la venta a los usuarios en un centenar de ciudades, entre ellas el AMBA, La Plata, Mar del Plata, Santiago del Estero y Tucumán.

Además, Cammesa, la empresa que se encarga del despacho de energía al sistema, se vio forzada a salir el lunes a licitar de urgencia la compra de doce cargamentos de fueloil y gasoil para hacer frente al aumento del consumo, lo que demandará unos 500 millones de dólares más de lo previsto en materia de importación de energía.

Distintas fuentes del sector afirman que el gobierno central es el principal responsable de lo que ocurre por demorar el giro de las partidas presupuestarias necesarias para terminar las plantas compresoras del Gasoducto "Néstor Kirchner", que hubieran permitido ampliar su capacidad de 11 a 22 millones de m3 diarios para este invierno.

Las tres plantas compresoras están demoradas porque el Gobierno les debe fondos a las constructoras.