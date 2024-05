Robaron en dos comercios céntricos en solo cuatro días

En solo cuatro días y a pocas cuadras de la plaza Pringles, dos locales comerciales fueron blancos de los delincuentes. Incluso hasta podría ser el mismo intruso quien, entre la noche del martes y la madrugada del viernes, irrumpió en dos locales distintos y raudamente se llevó elementos de valor. Ambos golpes quedaron registrados en video, por lo que los investigadores cuentan con elementos concretos para descifrar quién fue el autor.

El más reciente fue el de ayer a la mañana, en un reconocido sex shop emplazado en Junín, a metros de Chacabuco, mientras que el martes, en una barbería de 25 de Mayo y Mitre. En ambas ocasiones, el ataque fue similar: un hombre irrumpiendo mientras el comercio permanecía cerrado. Ya adentro, el sujeto fue directamente a los elementos de valor.

Antonella Ance, propietaria del sex shop Lujuria, mencionó que no es la primera vez que sufren un hecho de inseguridad, incluso admitió que el lunes se llevaron la moto de su cuñado de la puerta del mismo local.

Tras mencionar el episodio previo, Ance narró desde su óptica la irrupción que sufrió ayer. "Teníamos llamadas perdidas desde la 6 de la mañana de los vecinos, pero no las escuchamos porque estábamos descansando. Luego, nos avisaron que la puerta estaba rota e inmediatamente llegamos e hicimos la denuncia en la Comisaría primera", contó.

La dueña explicó que en las imágenes se ve a un hombre con buzo oscuro y capucha que fuerza la puerta con una táctica que no deja que suene la alarma. "Una vez que la abre, la empuja y se ve cómo entra y va directo al mostrador, toma la caja registradora entera, agarra celulares y estamos viendo si nos faltan algunos juguetes", agregó Antonella.

Ance explicó que "al parecer, es una persona que ya ha robado en la zona; estaba empastillado, pero sabía lo que hacía. Cuando suena la alarma, lo detecta un vecino que después nos escribe para advertirnos sobre el hecho". La dueña destacó el accionar de la Policía, pero espera "que se haga justicia y se tomen cartas en el asunto, porque es una persona que robó en varios locales de la zona".

Similar fue la secuencia que vivieron en Mr. Boss, la barbería de 25 de Mayo y Mitre. “Estamos acá hace seis meses, nunca creímos que iba a ser tan rápido. Estábamos juntando para poner mejores cámaras. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos”, relató Santiago Mansilla, propietario del comercio. "Algo ha hecho —por el delincuente—, porque no se ve palanqueada la puerta. Fue directo a la caja, no se la llevó porque no tenía nada de plata. Es una lástima por los chicos, se quedaron sin los elementos para hacer su trabajo".

Pero los ladrones no solo robaron, sino que también "hicieron maldades. Dejaron la basura tirada, se comieron cosas de la heladera. Eso ya es de mal gusto, para hacer más daño aún", agregó.

De igual manera, Santiago y su novia, Valentina, se mostraron agradecidos con los vecinos, colegas y la gente que les brindó su apoyo. “Nos prestaron elementos de trabajo y hasta nos donaron cosas”, aseguró.

En ambos casos, todo quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad y según el relato de los damnificados, el modus operandi fue igual: primero, pasaron forzando las puertas y probando cómo reaccionaban. Una vez que se aseguraron de que la puerta cedería, comenzaron a empujar con más fuerza, pero siempre evitando romper para que no suenen las alarmas.

Una vez que lograron que la abertura ceda, el accionar fue rápido y con un objetivo preciso: cargar la mayor cantidad de elementos en el menor tiempo y huir antes de que los sistemas de seguridad disparen las alertas.

Pero lo que más llama la atención es que en tan solo una semana, dos comercios fueron atacados de la misma manera y hasta quedaron grabados. Ahora, además de los daños y las pérdidas que los amigos de lo ajeno generaron, los comerciantes deberán pensar en reforzar la seguridad de sus negocios y, de esa manera, gastar plata para evitar futuros golpes de la inseguridad.