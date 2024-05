Poggi dijo que estatales tienen sueldos "por encima de la media"

En una conferencia de prensa improvisada que se gestó tras el acto de inauguración de un Centro de Prevención y Asistencia a las Adiciones, en la ciudad de San Luis, el gobernador Claudio Poggi intentó defender el 15% de aumento salarial otorgado a la administración pública, a todas luces insuficiente ante una inflación acumulada que ronda el 100%. Dijo que los sueldos de los estatales se encuentran “muy por encima de la media” a nivel nacional y que los haberes de los funcionarios están "controladitos". Igualmente, admitió que él, como primer mandatario, empezará a cobrar $2 millones.

Estas declaraciones se dieron en un intercambio picante con un trabajador de prensa. Este le preguntó al Gobernador sobre cuáles eran las razones por las que el último incremento del 15% había provocado tanto inconformismo. Poggi, sorprendido e irritado, quiso chicanear al periodista y le preguntó cuánto ganaba, quien le contestó que percibía un salario de unos $800 mil. Sin perder tiempo, y como buen reportero, le preguntó en el acto al Gobernador el monto de sus haberes.

Poggi explicó que no puede mejorar más los salarios dada la coyuntura actual que, según él, atraviesa la provincia. “No podemos; no se puede, no se puede, no se puede. Y bueno, es justo que haya un reclamo. Pero también, si a mí me dan vuelta no me sacan un peso, ¿de dónde vamos a sacar para pagar más salarios?”, se justificó. Además, dijo que los proyectos que impulsa el presidente Javier Milei pueden ser beneficiosos para la provincia.

“Yo creo que la ley ‘Bases’ y el paquete fiscal son herramientas que el Presidente necesita para gobernar. La ley ‘Bases’, en una provincia productiva como la nuestra, en donde el sector privado tiene que crecer y generar nuevos puestos de trabajo, nos va a venir bien porque va a alentar las inversiones. Va a haber seguridad jurídica para que nuevas inversiones lleguen a San Luis o los mismos sanluiseños que disponen de recursos puedan reinvertirlos”, dijo y aseveró que el paquete fiscal también le resulta conveniente a la provincia.

Las declaraciones del Gobernador, defendiendo las magras actualizaciones salariales otorgadas, tuvieron una repercusión inmediata en las redes sociales, en donde prevalecieron el enojo y la indignación. “Es una locura lo que cobra este señor. Encima se gastó 120 millones de pesos para traer a Gendarmería: techo gratis, sin impuestos y con un buen sueldo. Sos una vergüenza, Poggi. Salí a caminar como lo hacías antes, mintiéndole a la gente en la cara”, señaló David Correa.

Otros reflejaron la enorme contradicción en la que incurre Poggi, quien para defender su intransigencia a otorgar actualizaciones salariales acordes a la pérdida de poder adquisitivo por la inflación se ve forzado a elogiar de manera implícita a la administración saliente. “¡No, pará, pará, pará! ¡Estás reconociendo que los sueldos actuales, que responden a la gestión anterior, van por encima de la media nacional! ¡La excusa es no tenerla!”, dijo Néstor Morán.