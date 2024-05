Detuvieron a quien habría escrito la carta de amenaza a Ángel Di María

Un joven de 23 años fue detenido en la mañana de este viernes en la zona oeste de Rosario por estar sospechado de ser quien disparó el miércoles contra la estación de servicio Puma donde se halló una amenaza dirigida a Ángel Di María, quien se prepara para jugar la Copa América y define si regresa a Rosario Central.

Marcos Natanael S. fue hallado por personal de la Brigada de Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI) en las inmediaciones de una escuela.

Tras arrestarlo, los agentes lo llevaron a la sede de la PDI, donde quedó detenido y a disposición del fiscal Franco Carbone, a cargo de la investigación.

En los primeros pasos de la causa, la Policía de Acción Táctica había incautado una moto roja que había sido abandonada en Flammarión y las vías del ferrocarril, a pocas cuadras de la estación Puma donde ocurrió la balacera y se arrojó el papel con la intimidación, una nota escrita a mano con birome que afirmaba: "Te estamos esperando Di María, los rosarinos".

Detenido. Marcos Natanael S. es el apuntado por la última amenaza contra Di María. Foto: NA

"Tenemos entre las pruebas una huella en la moto abandonada a escasas cuadras del lugar. También contamos con testimonios y un llamado al 911 que aportan la descripción de la persona que ahora tenemos detenida", dijo el fiscal Carbone en conferencia de prensa desde el Centro de Justicia Penal.

Señaló que Marcos S. enfrentará la audiencia imputativa de rigor la semana próxima. "Sabemos que tiene un hermano que está preso en la cárcel de Piñero y trabajamos sobre sus vínculos", agregó.

En el procedimiento de la detención se incautó una pistola calibre 9 milímetros que será peritada para establecer si fue la que se usó para el atentado del miércoles pasado en bulevar Oroño y Lamadrid. "Tenemos un arma. Sabemos que al menos se usó en un hecho del año pasado", concluyó el fiscal.

Esta es la tercera amenaza contra el astro en lo que va del año. El hecho ocurrió a las pocas horas de que fuera vandalizado un mural del delantero campeón del mundo que se pintó en las instalaciones de El Torito, el club donde el actual jugador del Benfica de Portugal entrenó de niño. "¿Todavía vas a volver?", decía la pintada.

A fines de marzo pasado, la Policía de Santa Fe y la Justicia provincial investigaron otra amenaza contra Di María, luego de que un cartel envuelto en un nailon negro fuera arrojado por un auto sospechoso frente al country donde suele quedarse el jugador en sus visitas al país.

El cartel decía: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro (gobernador de Santa Fe) te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos".