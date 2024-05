Un puntano lleva tres años buscando a su madre sanjuanina

Un puntano, Leonardo Sangoi, desde hace tres años busca a su madre sanjuanina.

Según publicó el medio Tiempo de San Juan, Sangoi inició su búsqueda a través de un grupo de Facebook. Sin embargo, cuenta con pocos datos sobre su progenitora.

"La verdad que no tengo más que eso, resultado negativo, no apareció nadie, nadie dijo nada, así que no hay problema", lamentó.

Sangoi busca reconstruir su pasado pero los resultados negativos frustran la búsqueda.

Su madre sería rubia de ojos verdes y lo habría parido a los 17 o 18 años, esos son algunos de los datos que tiene. Además aportó fotografías de él cuando era un niño. Sus padres adoptivos fallecieron y no cuenta con más datos.

A su vez, indicó que nació el 7 de marzo de 1979 en el Sanatorio Ramos Mejia de la ciudad de San Luis, pero fue asentado un 7 de mayo. Sangoi duda si realmente nació en ese centro de salud.

"Mis abuelos maternos tenían campo en esa provincia (San Juan) y al enterarse del embarazo de su hija la obligaron a darme en adopción y se la llevaron a esa provincia".

Según la información que tiene, su madre vino a estudiar a San Luis.

Sangoi se enteró de su historia a los 28 años pero a los 42 empezó la búsqueda. Actualmente se dedica a dar servicios de seguridad personal.

Aclaró que no busca reclamar nada, solo quiere saber si su madre está viva y si desea conocerlo.

"No he cortado la búsqueda, o sea, tampoco estoy enfocado en eso, no me quita el sueño, nada, o sea, con lo que publiqué, con lo que hice, si no aparece nadie, ya está, para mí ya está, no quiero gastar más energía en esto", expresó Sangoi quien continúa con su vida a pesar de su desconocido pasado.