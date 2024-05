Salino criticó el daño a los derechos laborales y a las jubilaciones

El debate sobre la ley "Bases", aprobada por la Cámara de Diputados, comenzará a desandar su camino en el Senado esta semana. Y en la previa de esa tarea, el senador nacional por San Luis Fernando Salino adelantó su rechazo al proyecto y a sus consecuencias en caso de ser sancionado, y advirtió sobre los peligros que encierra la reforma laboral y la eliminación de la reforma previsional impulsada por el presidente Javier Milei.

Además, se preguntó quiénes serán los beneficiarios del capítulo del tabaco (o de su rechazo) y también del régimen de incentivos a las inversiones que superen los 200 millones de dólares.

"No coincidimos con el espíritu del proyecto; vemos serias falencias y variados peligros. Hay un sesgo monetario y financiero muy fuerte del Gobierno. Nos gustaría ver algún impulso a la producción. No desconocemos la importancia de que no haya déficit fiscal, pero creemos que se deberían movilizar otras fuerzas como el consumo, la inversión local y el mercado interno", señaló Salino.

A la hora de analizar los aspectos más importantes que involucra la ley "Bases", el legislador de Unión por la Patria puso el énfasis en los perjuicios para los trabajadores y quienes quieran jubilarse.

"La reforma laboral, si bien se dice parcial, entra en jurisdicciones y terrenos que siempre deterioran la relación laboral de un modo que puede resultar peligroso, y afectar derechos que hoy están asegurados y que se van a perder", aseguró Salino en diálogo con El Diario de la República.

También puso el foco en los cambios que la ley trae para el monotributo social: eleva y unifica el monto máximo de facturación en 68 millones de pesos para la prestación de servicios y la producción de bienes, aumenta un 200% los topes de facturación, pero también triplica el valor de las cuotas que deberían pagar los monotributistas.

"Es un régimen muy menor, de muy poca influencia económica, pero que ayuda a quienes se dedican a actividades de poca rentabilidad, pero que los formalizaba; esta ley los destroza", aseveró el legislador puntano.

La quita de la moratoria jubilatoria también fue muy cuestionada por Salino, quien destacó que perjudica en mayor medida a las mujeres.

"Son quienes más han ingresado al régimen previsional a partir de estas facilidades, que consideramos totalmente justas. La ley es seriamente lesiva y va a dejar una parte muy grande de la población desprotegida, librada a la decisión de un Estado que ha quedado muy claro con qué crueldad actúa".

Los "incentivados"

Un aspecto clave de la ley "Bases" es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Busca generar "seguridad jurídica" a través de premios y "perdones" tributarios y fiscales para desembolsos que superen los 200 millones de dólares en diferentes sectores. La polémica surge porque se introdujo un artículo que dispone la invalidez de cualquier otra norma preexistente que sea contraria a los beneficios y exenciones que crea la iniciativa. "Es algo nunca visto en la Argentina y no es para las pymes argentinas, es para extranjeros con inversiones de gran volumen. Mucho del daño que Milei está haciendo, y va a seguir haciendo, de alguna u otra manera puede ser reparado. Pero este régimen de incentivos implica compromisos por 30 años muy difíciles de deshacer", advirtió el senador puntano.

"Nos sometemos a tribunales extranjeros, cedemos la sede de cualquier tratamiento judicial de los conflictos que se puedan suscitar; es como demasiada entrega", dijo Salino. Y agregó sobre el destino de tantas "atenciones" impositivas: "Queremos saber a quién beneficia esto; no hay transferencia de tecnología y no está asegurado que esto sea una fuente de empleo. Las inversiones son muy localizadas y particulares".

También llamó la atención sobre el capítulo del tabaco, incluido a último momento por los bloques "dialoguistas" en Diputados, que plantea cambios impositivos sobre el sector. "Acá hay una puja entre distintos lobbies. ¿Para qué nos metemos con esta cuestión del tabaco? ¿Por qué un aterrizaje forzoso de una iniciativa que no estaba en la ley y que se introdujo en Diputados, cuanto menos, de un modo llamativo?".

Otro de los aspectos que Salino relativizó fue el paquete fiscal, con la vuelta del Impuesto a las Ganancias para un sector de trabajadores. "Entre el aumento hipotético de ingresos que produciría el regreso de Ganancias para la cuarta categoría y la caída de la masa coparticipable con la baja de Bienes Personales, las provincias quedarían como equiparadas en el saldo final. Esto no se hace para aumentar los ingresos de las provincias", advirtió.

Posturas y diferencias

Salino también destacó los votos en contra de la ley de los diputados peronistas de San Luis, Natalia Zabala Chacur y Ernesto Ali. "Es muy interesante y valorable esa posición de ‘Pipi’ Ali y de Natalia. Carlos D'Alessandro, naturalmente, porque pertenece a La Libertad Avanza, acompañó la ley. Pero hay que remarcar que los diputados que entraron por la gestión del gobernador Claudio Poggi (Karina Bachey, del PRO, y Alberto Arancibia Rodríguez, de LLA, quien ocupó el lugar que dejó Poggi en la Cámara) acompañaron estas iniciativas".

"Entonces, después no hablemos de las universidades. Las universidades tienen que reclamarles a esos diputados cuál es su comportamiento y cuál es el que van a tener en el futuro. Repito: Ali y Zabala Chacur se opusieron a estas cuestiones tan lesivas para la educación pública, la ciencia, la tecnología y la investigación en la Argentina, y otros legisladores de San Luis tuvieron otra conducta. Se dicen muchas cosas, pero después se actúa de otra forma", destacó el senador peronista por San Luis.