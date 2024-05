Manos a la Olla junta abrigos para donar

El comedor Manos a la Olla del barrio Güemes, de Villa Mercedes, junta abrigos por la llegada de las bajas temperaturas. Además, también necesitan alimentos no perecederos, ya que, por el gran aumento de los precios, las personas cada vez pueden colaborar menos.

El lugar funciona hace tres años y asiste a más de cincuenta familias de distintos sectores de la ciudad. "Estamos juntando ropa porque en este último tiempo se puso mucho más difícil poder cocinar. La gente en la calle ya no dona ni fideos, ni arroz, ni salsa, ese tipo de cosas, salvo algún comercio, de vez en cuando. El tema es que un paquete de estos productos básicos está en $2.000. Antes lo tenían en la alacena, ahora a nadie le sobra", explicó Isabel Hidalgo, quien gestiona el espacio de contención social de manera independiente.

Quienes puedan aportar cualquier tipo de ropa, como buzos, camperas, pantalones o calzados de distintos talles, pueden comunicarse al 2657 781710 para que los pasen a buscar a domicilio. También pueden dirigirse a Uruguay 924 para llevar los elementos.

Hidalgo fue muy crítica con la repartición de las donaciones del Tren Solidario que llegó desde Buenos Aires hace unos diez días; la lista de instituciones la proporcionó el Municipio. "Nunca vi que hubiera una convocatoria, ni de los comedores oficiales ni de los independientes, como el mío. Es de conocimiento público que estamos trabajando, pero no recibimos nada", dijo.

Como no cuentan con un espacio físico, la mujer publica y avisa periódicamente las distintas actividades que realiza en la cuenta de Facebook "Gestión Isabel Hidalgo", para que los vecinos se enteren. Allí, también comparten fotos de los diferentes trabajos que realizan.

Por otro lado, la encargada del comedor también hizo hincapié en el abandono de los barrios del extremo sur, como el Güemes y el San José, entre otros. "Si alguien quiere puede venir a caminar y ver cómo hay una mugre bárbara, no pasan los camiones de limpieza, hay cables de luz muy bajos. No hay contención, la gente edifica y no pone cloacas, nadie controla nada", expresó y señaló: "Después, los políticos vienen a buscar los votos acá en campaña".

A su vez, Hidalgo recordó que hace un par de años recibió una denuncia del intendente Maximiliano Frontera por calumnias e injurias, que aún continúa su curso legal. "Fue porque yo presenté escritos sobre el trabajo que estaba haciendo y nunca me dieron ni un paquete de fideos. Los expedientes se perdieron, supuestamente, nunca llegaron. Entonces, yo después reclamé y mostré cómo estaban las cosas", contó y añadió: "En su momento yo cuestioné y reclamé en una publicación distintas cosas, como qué había pasado con el fondo anticrisis y otras noticias que ya habían salido en distintos medios. No entiendo cómo un mandatario, además de que no da ayuda, pone trabas en la actividad que uno hace", dijo